وزارة الطاقة والنفط: ضخ كميات من الوقود للعاصمة والولايات لمُقابلة احتياجات عيد الأضحى

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والنفط، عن دفعها لـ(16,750) طناً من الغاز من مستودع الجيلي و(8,694) طناً للولايات من مستودع بورتسودان، لمقابلة احتياجات عيد الأضحى.

وقالت في تعميم صحفي: تم تدفيع (67,550) متراً مكعباً من البنزين للعاصمة من مستودع الجيلي مع معالجات إعادة تخصيص للولايات بمعدل (8,717) متراً مكعباً من كميات البنزين الاستيراد الحر كشركات.

وأشارت إلى تدفيع (56,041) متراً مكعباً من الجازاويل لولاية الخرطوم من مستودع الجيلي، منوهًا إلى إعادة تخصيص جازاويل للولايات (41,165) متراً مكعباً، مع معالجات لبعض القطاعات كالزراعة والقطاعات الحكومية الأخرى.

وأضافت: هنالك ناقلات ترابط بالموانئ والوضع مستقر ومطمئن لإمداد البلاد بالمنتجات البترولية.