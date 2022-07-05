(السوداني) تحتسب الصحفي الرياضي الكبير عبده قابل

الخرطوم: السوداني

غيّب الموت اليوم بالخرطوم، الصحفي الرياضي المخضرم الأستاذ/ عبده قابل، أحد كبار الصحفيين الذين خدموا في بلاط صاحبة الجلالة بكل مهنية وتجرُّد. ويُعد أبرز صحفي وثّق للأحداث والرصد في الصحافة الرياضيّة، فهو أبو الأرقام والإحصائيات في كرة القدم.

عُرف الراحل بطيب المعشر والتهذيب العالي وحُسن الخُلُق.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) يحتسبون عند الله تعالى الراحل، ويسألونه عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويلهم أهله وصحبه وزملاءه الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)