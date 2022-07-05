آبي أحمد: في مُناقشاتي اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من الأسس المشتركة يُمكن أن يعملا عليها سلمياً. وروابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات. كلانا التزم بالحوار والحل السَّلمي للقضايا العالقة.

آبي أحمد: في مُناقشاتي اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من الأسس المشتركة يُمكن أن يعملا عليها سلمياً. وروابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات. كلانا التزم بالحوار والحل السَّلمي للقضايا العالقة. أهم الاخبار By alsudani On 5 يوليو, 2022 2:23 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)