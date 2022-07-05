آبي أحمد: في مُناقشاتي اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من الأسس المشتركة يُمكن أن يعملا عليها سلمياً. وروابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات. كلانا التزم بالحوار والحل السَّلمي للقضايا العالقة.