البرهان يعفي أعضاء مجلس السيادة المدنيين و(السوداني) تُورد الأسباب   

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة الخمسة من المكون المدني، وهم (رجاء نيوكولا، أبو القاسم برطم، سلمى عبد الجبار، جاد كريم وعبد الباقي عبد القادر).

وقالت مصادر (السوداني)، إن الفريق البرهان اجتمع مع الأعضاء المقالين، قبل إلقائه خطابه مساء أمس، وأخبرهم بأمر الإعفاء.

وأضافت المصادر، أن البرهان شكر أعضاء مجلس السيادة المقالين، على فترتهم التي عملوا بها في القصر الجمهوري، وامتدح قبولهم للتكليف في هذه الفترة الحرجة. وكان البرهان قد عيّن أعضاء مجلس السيادة الجدد في نوفمبر الماضي.

وكشفت مصادر (السوداني) أن أعضاء مجلس السيادة المقالين، تسلموا رسمياً نهار اليوم خطابات الإعفاء. وأضافت: “البرهان أخبرهم أن خطوة الإعفاء تمهيدٌ لأجواء الحوار للوصول إلى توافق وتراضٍ وطني يكمل مسار الانتقال والتحوُّل الديمقراطي وصولاً لقيام انتخابات”.

وأبقى البرهان على (مالك عقار، الهادي إدريس والطاهر حجر) في مناصبهم لأنهم أتوا لمجلس السيادة وفقاً لاستحقاق سلام جوبا.