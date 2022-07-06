بدء المرحلة الثالثة لاستكشاف خام سوائل حفر الآبار النفطية

الخرطوم: رحاب فريني

شرعت هيئة الأبحاث الجيولوجية في المرحلة الثالثة من استكشاف وتحديد الخام التعديني المستخدم في سوائل حفر آبار النفط بولاية نهر النيل.

وكشفت الهيئة أن سوائل الحفر تكلف خزينة الدولة سنويا حوالي (200) مليون دولار سنوياً، ويؤدي اكتشاف الخام لتمزيق فاتورة استيراده بالمبلغ المذكور، وأكدت أن ذلك يهدف إلى توفير المواد الخام وتصنيع سوائل الحفر بهدف الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الدول المجاورة، وذلك للمساهمة في زيادة الناتج القومي.

وقالت إن المرحلة الثالثة والحالية للمشروع هي تنفيذ عمليات الحفر بغرض الاستكشاف، وتحديد كميات الخامات في المناطق المحددة. وأشارت إلى إتمام عمليات الحفر في مناطق شرق عطبرة وأبوحمد، حيث أظهرت عمليات الحفر امتداد الخامات بكميات معتبرة ومبشرة لانطلاق المرحلة الرابعة وهي استخراج الخامات، ومن ثم التصنيع، وتجهيز مواد سوائل الحفر.