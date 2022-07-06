انتعاش شرائي للتوابل بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق التوابل انتعاش في الحركة الشرائية لاقتراب عيد الأضحية، كما تشهد الأسعار استقراراً، وتراجع الطلب عليها بكميات كبيرة كما كان يحدث في المواسم السابقة.

وأكد تاجر توابل بأمدرمان، الماحي علي، في حديثه لـ(السوداني)، استقرار أسعار التوابل والانتعاش الطفيف في الحركة الشرائية، مبيناً أن سعر رطل الثوم (١،٥٠٠) جنيه، الفلفل (٢) ألف جنيه، بينما استقر سعر رطل البن في (١،٦٠٠) جنيه، والزنجبيل (١،٥٠٠) جنيه، والغرنجال (١،٤٠٠) جنيه، وقال إن الحركة بالأسواق ليست كالسابق، حيث كانت أسواق التوابل تزدحم بالحركة عند اقتراب العيد، وكان الشراء بكميات كبيرة. وقال تاجر توابل ببحري، الهادي عوض، إن هنالك ضعفاً في الحركة الشرائية واستقراراً في الأسعار، وأشار إلى أن المواطن يعاني من ظروف معيشية صعبة؛ مما انعكس على كمية مشترياته من التوابل، مبيناً أن سعر رطل الكسبرة (٥٠٠) جنيه، أما الشمار (١،٣٠٠) جنيه، والحبهان (٢،٢٠٠) جنيه للرطل، أما رطل الشطة الحمراء (٨٠٠) جنيه.

وفي السياق ذاته قال صاحب محل توابل وسحانة إن انقطاع التيار الكهربائي انعكس سلباً على توقف سوق السحن في هذه الأيام التي تشهد اقتراب العيد، مبيناً أن سعر السحن يتوقف على الكمية المراد سحنها، مبيناً أن سعر ملوة الفول بـ(٢) ألف جنيه، ويتم سحنها بـ(٢٥٠) جنيهاً.

وقال تاجر خضر بالخرطوم، فضل إدريس، إن هنالك ارتفاعاً في أسعار الليمون، والبصل الأبيض، والشطة الخضراء نتيجة للطلب للعيد، مبيناً أن الليمون (١٠٠) حبة بسعر (٥٠٠) جنيه، وكيس الشطة الخضراء (٢٠٠ــ٣٠٠) جنيه، بينما يبلغ سعر البصل الأبيض (١٠٠٠) جنيه للكيس الصغير، ويشهد ندرة بالأسواق وزيادة في الطلب عليه.