ترتيبات لتوفير الجازولين للموسم الزراعي بالقضارف

الخرطوم: السوداني

أعلن والي القضارف المكلف، محمد محجوب، التزام حكومة الولاية بتسهيل إجراءات توفير الجازولين لمزارعي القطاع المطري للحاق ببداية الموسم الزراعي.

وأعلن، لدى لقائه أمس بوفد اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف عن متابعة وزارة المالية والجهات ذات الصلة، تدفقات الوقود مع المركز لضمان نجاح الموسم الزراعي والتنسيق مع وكلاء محطات الوقود بالولاية للإسهام في توفير الكمية الكافية لزراعة الموسم، مشيراً إلى أن حكومة القضارف ستمنح المزارعين إذناً باستيراد الوقود من محطة الجيلي للراغبين، بينما تتابع تدفقات الوقود عبر الوكلاء لتفادي أي إشكالات تسبب شح الجازولين ، متعهداً بحل هذه المعضلة خلال أسبوعين .

وأشاد رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف، ياسر الصعب، بسرعة استجابة الوالي لمطالب اللجنة بتوفير الوقود، مبيناً تخصيص (١٦) تانكر للقضارف، متوقع وصولها ابتداءً من أمس الثلاثاء، وسيتم تخصيص معظمها للموسم الزراعي على أن يستمر الإمداد تباعاً.

واوضح ياسر أن الوالي التزم بتسهيل الإجراءات لكل مزارع أو مجموعة من المزارعين لإحضار الجازولين من الجيلي بواسطة الشركات .