عبده (قابل ربه) مهلا واهلا ايها ألموت (47)

** توقفت عن كتابة هذه الحلقة من هذه السلسلة من أكثر من عام، بسبب اختلاف بين أفراد الأسرة وبعض الأصدقاء، منهم من قال مازحا، لا (هظار) مع الموت، ومنهم من نصح بأن تذكر الموت جزء من العبادة والإيمان، المهم توقفت رغم انني احتفظ بقائمة تجاوزت المائتين ممن فقدتهم على المستوى الشخصي والاسري والعملي.

** سأكتب اليوم لأن الفقد كبير، ولما استوعب المفاجأة، بسبب الهاتف الصارخ الذي ايقظني من نومة ضحوية عميقة (عبده قابل مات؟) طبعا لم يجد اجابة من شخص عقدت لسانه الخبطة،

** رغم الإيمان بالقدر ورغم علمي بأن الراحل عبد المنعم مصطفى قابل، كان يواجه الموت كما وجدته قبل شهر في مستشفى الملازمين، صابرا شجاعا. وكما ظل في السنوات الأخيرة.

** عبده قابل لم يكن صحفيا بالمعنى الشائع في زمننا، إنما كان مولعا وهاويا بالتوثيق، ومرة استوقفته معلومة خاطئة في نهاية الستينات اواوائل السبعينات، وحاول تصحيحها هوبين رواد دار الرياضة بامدرمان، ووجد من يطلب منه كتابتها، ليوصلها للريس الاستاذ عمر عبد التام يرحمه الله للنشر بصحيفة الايام، أعاد الله غربتها، طلب الريس لقاء هذا الشاب، الذي لبى الدعوة بعد تكرارها عدة مرات وهكذا كان الريس عمر عبد التام، الذي رفد الصحافة الرياضية باقلام ورجال.

** عرفنا عبده قابل من خلال الأيام، هاويا متخصصا في مجال لم يسبق اليه احد، كانت بدايته بعشقه المريخ العظيم، ولكن نجح الريس عمر عبد التام ان يوسع عشقه للمعلومات، بالكتابة عن تاريخ لقاءات الفرق والمنتخب، وكان يتألم ممن يسرق معلوماته وينسبها لنفسه.

** بعد انتفاضة ١٩٨٥م، قطعت اغتراب في السعودية لإصدار صحيفة الجريدة، واول من توجهت لمعرفته ولقائه كان عبده قابل،

** طلبت منه أن يعزمني شاي مغرب في بيته فوافق، ووصف لي البيت، قال تعرف بيت محمد صالح الشنقيطي؟ بيتنا خلفه مباشرة؟ ، ، فتظاهرت باني اعرفه ولكن الأمر ليس صعبا فأنا اعرف الشارع العريق المسمى باسمه..

** وصلت بسهولة لدار آل قابل بحي العرب العريق، منزل أمدرماني بتصميم زمان، ولم يكن يدري انني وددت ان أقف على الطريقة التي يحتفظ فيها بهذا الكم الهائل من المعلومات والتاريخ وكانت المفاجأة.

** نزل على ركبتيه وسحب من تحت العنقريب شنطة حديد قديمة، مليانة بقصاصات لا حد لها من ورق بال من الصحف والمجلات حين كان في السودان مجلات (طبعا الآن ولا مجلة).

** أبلغته رغبتي في تأسيس صحيفة الجريدة السياسية، التي تتصدر اليوم الصحف بناشرها الجديد، استضافني وقدمني حتى شارع الشنقيطي ليعتذر لي بانه يعمل بصحيفة الاسبوع التي سبقت في الصدور بناشريها الاخوة المرحوم الدكتور محي الدين تيتاوي وابن عمي الاستاذ احمد البلال آلطيب وآخرون زاد احترامي للرجل وأصبحنا صديقين عزيزين. وكنت أضع اسمه ضمن اي بعثة للمريخ للسعودية.

** عدت للسودان نهائيا منقولا مديرا لمكتب صحيفة الشرق الاوسط بالخرطوم، واسست قسما للرياضة إضافة لمن وجدتهم يراسلون و هما الاستاذان الكبيران مأمون الطاهر ومفتي محمد سعيد، ذلك لامداد صحيفة الرياضية السعودية التي كان لي شرف تأسيسها، بأخبار السودان لتوسيع دائرة قرائها بين السودانيين المغتربين وقد كان.

** اول من اتصلت بهما كان الاستاذان الكبيران الريس عمر عبد التام وعبده قابل وآخرون اذكر منهم الأساتذة محمود شمس الدين وعبد المجيد عبد الرازق واحمد الحبو، يرحمهم الله وآخرين.

** هنا وجدت المواد التاريخية لعبده قابل طريقها للإعلام الدولي، الشرق الأوسط، الرياضية، مجلة المجلة وحتى مجلة سيدتي وصحيفة المسلمون.

** بعدما سمحت الإنقاذ بصدور صحف رياضية فقط، تقدمت بطلب لاعادة اصدار صحيفة الجريدة السياسية، رياضية قد كان وكان عبده قابل في صدارة العاملين بها حتى اوقفتنا الإنقاذ نفسها اوحقيقة اوقفنا عضومجلس الثورة سليمان محمد سليمان الهلالابي المتعصب مع كل الصحف المريخية وواجهته ولكن عدنا أصدقاء.

** استأذنني عبده قابل للانضمام لصحف اخي احمد البلال الطيب، اخبار اليوم والدار وقون وكانت مسيرته ومدرسة التوثيق السودانية التي هورائدها يرحمه الله.

** كانت له صفحة يومية بصحيفة الجريدة الرياضية،واستحدثنا بابا (انت تسأل وعبده قابل يجيب) وسع لنا دائرة القراء وتم نقله بعد ذلك للإذاعة الرياضية، بجانب مساهمات اخرى في عدد من الصحف.

** في التلفزيون أسندت له إعداد برنامجين (مباراة في الذاكرة ورموز رياضية) رحمهما الله مع ما رحم من برامجنا التسعة.

** كان يأتي ماشيا وبالمواصلات العامة لتسليم مادته، ومرة أتاني وكنت أجلس مع رفيق عمري المرحوم محمد احمد رحمة بالبنك السعودي السوداني، فصعد إلينا الأخ عبده حسب رغبة الآخر احمد ليتعرف اليه وكان من معجبيه وقرائه، سأله عن طريقة حفظ المعلومات ضحك عبده ونظر الي لاجيب بحكاية الشنطة القديمة، هنا أعلن المرحوم احمد رحمة عن تبرعه بجهاز كمبيوتر، وسيتولى برمجته وتدريبه، لكن عبده لم يتابع فيما كان أحمد يسأل جادا حتى وفاته يرحمه الله.

** عبده قابل وثق للرياضة السودانية، فهل نوثق له بعد مماته؟، وافكر في الاتصال بالأخ الاستاذ عبد العظيم عوض امين مجلس الصحافة لتخصيص جائزة سنوية باسمه، أوبإحدى الجامعات.

** عبده قابل من اهل الجنة إن شاء الله لا تسمع منه اوعنه ما يسيئ، قد حرمه الله الأسرة الصغيرة، الزوجة والاولاد، ولكن أكرمه الله بحب كل الأسر السودانية، وهذا ما أرجوه، ان يتحول الحب إلى دعوات تسعده في قبره بالبكري، حيث تمت مواراته الثرى مع كافة أفراد الأسرة الكريمة مع عميدها الزعيم الخالد اسماعيل الأزهري.

**رحم الله عبده، عبد المنعم مصطفي قابل،وأسكنه الجنة دارا خيرا من دار الدنيا، وجازاه بقدرما قدم لوطنه ومهنته، والعزاء لكل آل الزعيم الازهري وآل قابل وآل حمدتووآل الفنان ميرغني المامون ولكل اهل الرياضة والإعلام، إنا لله وإنا إليه راجعون.