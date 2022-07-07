نشاط حركتي البيع والشراء للبصل بأسواق البيع المخفض

الخرطوم: ابتهاج متوكل

تشهد أسواق البيع المخفض بالخرطوم بحري، دخول كميات كبيرة من البصل، تفوق (١٠٠) جوال يومياً، بغرض تلبية الطلب المتزايد في هذه الأيام، مع اقترب موعد عيد الأضحى.

وقال المسؤول الإداري بقسم الخضروات، سيد جاد الله، لـ(السوداني) إن وارد هذا البصل قادم من شندي، ويصل يومياً حوالي (١٠٠) جوال، موضحاً أن أسعار البصل طرأت عليها زيادات، ويقابلها طلب عالٍ من قبل المواطنين بسبب موسم عيد الأضحى، وأضاف: “أسعار البصل بالسوق تنخفض بنحو (٤٠%) مقارنة بالأسواق الأخرى، ويبلغ سعر الجوال حوالي (٢٠) ألف جنيه، أما الربع (١١٠٠) جنيه، مشيراً إلى أن حركتي البيع والشراء للبصل “نشطة ” في هذه الأيام، ويوجد إقبال كبير للمواطنين.