وفرة في عرض الأضاحي بقندهار وبحري

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق الماشية بقندهار وميدان المولد بشمبات وفرة في حجم العرض، وتراجعاً في الأسعار، وعزا التجار ذلك لضعف القوى الشرائية.

وأكد مورد مواشي بسوق قندهار للمواشي، محمد حسين، في حديثه لـ(السوداني) الوفرة ودخول وارد من الولايات، مبيناً أن الأسعار تتراوح ما بين (٨٥) إلى (١٢٠) ألف جنيه، وتوقع حسين تراجع الأسعار حال استمر ضعف الحركة الشرائية، وقال إن المواشي من مناطق إنتاجها غالية.

وقال تاجر خراف ببحري، عبد الله محمد إن أسواق المواشي تشهد وفرة وضعفاً في القوى الشرائية، متوقعاً خلال اليومين المقبلين انتعاش سوق الخراف، وتابع أن بعض المواطنين لا يشترون في وقت مبكر لتكلفة الكلأ واتساخ البيت، إضافة للإزعاج؛ لذلك أغلب المواطنين يشترون يوم الوقفة، مبيناً أن سعر خروف الوزن (٣٦) كيلو بسعر (٧٧) ألفاً و(٤٠٠) جنيه، بواقع (٢،١٥٠) جنيهاً لسعر الكيلو وهو أرخص من سعر السوق.

وفي السياق ذاته، قال تاجر مواشي بقندهار إن الحركه الشرائية حالياً طفيفة، مشيراً إلى استقرار أسعار الخراف ودخول كميات وارد الأضحية، متوقعاً انتعاش حركة البيع خلال الأيام المقبلة خاصة يوم الوقفة، مبيناً أن سعر أقل خروف (٨٠) ألف جنيه، واغلى سعر (١٥٠) ألف جنيه، نافياً حدوث زيادة أو شح بالسوق، وقال إن في مثل هذه الأيام تشهد أسواق المواشي ازدحاماً وانتعاشاً في الحركة الشرائية، وتابع: “الأوضاع الاقتصادية انعكست سلباً على بعض الأسر ذات الدخل المحدود .