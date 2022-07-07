توقعات بوصول (١٦) تانكر جازولين للزراعة بالقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

كشفت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تخصيص (16) تانكر وقود زراعي، توقعت وصولها اعتباراً من اليوم .

وأكد عضو اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف، أحمد عبد الرحيم العوض، إن هذه الكمية سوف يتم تخصيص معظمها للموسم الزراعى وسوف يستمر الإمداد تباعاً ويخصص جزء من هذه الكميات للمحليات، وأكد التزام والي ولاية القضارف بتسهيل الإجراءات لكل مزارع أو مجموعة من المزارعين لإحضار الجازولين من الجيلي بواسطة الشركات، وقال إن الوالي أكد متابعته لانسياب الجازولين من الخرطوم، وقد تواصل مع الجهات المعنية، وسوف يسعى لحل المشكلة مع الشركات الموجودة بولاية القضارف