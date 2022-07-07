بعد إعلانه اعتزال الفن نهائياً.. الموسيقي خالد عابدين (جنكيز): اعتزلت المجال وكرهت الموسيقى # عملت مع نانسي عجاج سنوات لكنها لم تكلف نفسها عناء الاتصال # أعتز فقط بالفترة التي قضيتها مع الراحل محمود عبد العزيز # الحواتة أوفياء وأنا باقي الصمود

حوار/ محاسن أحمد عبدالله

كان شعلة مضيئة من فن وجمال يتجلى في إحساسه، عندما تداعب أنامله أوتار الجيار الذي أحبه فأصبح عشقه ليمنحنا الفرح.

الان وبعد أن تكالبت عليه المحن والمصائب غطى حزنه على كل ملامح ذلك الجمال، فارقته الابتسامة، وخاصمه الفرح، وتملكته حالة من اليأس جعلته يعيد حساباته، وينظر لمن هم حوله بمنظار مختلف لم يعتدْهُ؛ لأنه لم يكن يدري أن الموازين ستختل بتلك الصورة البائسة.

خذلته صحته مؤخراً؛ والسبب حادث قديم تعرض له، فظهرت عليه مضاعفات لاحقاً ليبدأ رحلة التنقل بين الأطباء بحثا ًعن علاج شافٍ؛ حتى يشتم العافية بعد أن أصبح شبه مشلول، إلا أن خذلان الأصدقاء وزملاء المهنة له في فترة مرضه كان وقعه قاسياً على قلبه المرهف؛ مما جعله يعلن اعتزال تلك المهنة التي كانت تمنحه الحياة ليمنح غيره الفرح.

الموسيقي عازف (البيز جيتار)، خالد عابدين أحمد، الشهير في الوسط الفني ب(جنكيز) من مواليد مدينة أمدرمان منتصف الستينيات، درس الموسيقى بقصر الشباب والأطفال في العام ١٩٨١، بدأ نشاطه الفني بمركز شباب أمدرمان.

متزوج ولديه أربعة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، زرته بمنزله، وأجرينا معه هذا الحوار الذي ستطالعون فيه تفاصيل مرضه من الألف للياء وأسباب اعتزاله الفن…

# بداية..حدثنا عن تفاصيل مرضك ؟

تعرضت قبل عامين لحادث بطريق الجيلي في منطقة الكباشي، كنا على متن عربة بوكس عندما اصطدم بنا بص، بعدها لم أشعر بنفسي إلا وأنا داخل المستشفى في وضع صحي سيئ، فقدت فيه الوعي، بدأت أستوعب الأشياء من حولي بعد (١٦) يوماً، توفي في الحادث الحواتي الشهير مهند عكود، وصلاح شقيق الفنان أيمن كناري (رحمة الله عليهما).

تعافيت بعدها إلا أنه بعد سنة و(٣) شهور فجأة حدثت لي مضاعفات كهرباء في الظهر، ومشاكل في القدم، فقدت من خلالها الحركة لدرجة أنني كنت أتوقف عن المشي إلا يكون معي شخص.

ذهبت لمستشفي شرق النيل فقرروا لي عملية في النخاع الشوكي في السلسلة الفقرية، وأخرى في الفقرات العنقية، إلا أنني لم أجر العملية، وذهبت إلى مصر لإجرائها هناك، وكان التشخيص هو ذاته، إلا أنهم كانوا واضحين أن العملية الأولى ليست فيها خطورة، إلا أن الثانية خطورتها كبيرة، وقال لي أحد الأطباء إنه سيتم إجراء فتحة في الصدر، ونسبة لعامل السن يمكن نفسي يضيع أثناء العملية، وقام بتحويلي لطبيب آخر، أيضاً رفض العملية وقرر لي بعض الأدوية بجانب العلاج الطبيعي بمركز في المهندسين، فعلا بدأت العلاج الشهر الأول كان هناك تحسن ملحوظ، طلب مني الرجوع له بعد شهرين، بالفعل رجعت له، فعلاً في الوقت المحدد شعرت بالتحسن، ثم حدد لي موعد آخر وأصبح التحسن واضحاً، أصبحت أتحرك لوحدي من الطابق الخامس في الشقة التي أقيم فيها بمصر بعصا واحدة، وعند المقابلة الأخيرة طلب مني المغادرة للسودان والعودة بعد (٦) أشهر، وعدم إيقاف العلاج الطبيعي والتمارين، والآن مضت فترة من زمن المقابلة المحدد في شهر رمضان ولم أسافر نسبة للظروف.

# ماهو سبب تدهور وضعك الصحي؟

في السودان ذهبت للمركز الألماني بمنطقة الفيتحاب بأمدرمان لمواصلة العلاج الطبيعي، فقرروا لي جلسات كهرباء، عملت أربع جلسات إلا أنها زادت وضعي سوءاً وتأخرت الحالة، الآن اليد اليمنى بدأت فيها الآلام، وضمور أجهزة الكهرباء أثرت عليَّ وأخرت حالتي جداً وأصبحت حركتي محدودة.

# لماذا أعلنت اعتزال العمل الفني وعرضت بيع الجيتار الخاص بك؟

من خلال عملي في (المزيكا) اعتز فقط بالفترة التي قضيتها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، واكتفيت بها، لست محتاجاً اشتغل (مزيكا) مرة أخرى، كرهتها ما عاد لي شيء لها، وأشعر كأني لم أعزف يوماً (الحمد لله جات على كده) أنا صابر حتى يكتمل شفائي، وأعود كما كنت بصحة جيدة.

# بدأت العمل أولاً مع الفنانة نانسي عجاج؟

نعم ..عملت مع الفنانة نانسي عجاج ثماني سنوات من عمري حتى مشكلة يدي بدأت عندما كنت معها.

# إذن، أين هي من محنتك الصحية الحالية.. هل تواصلت معك؟

لم تكلف نفسها حتى ولو باتصال هاتفي، لكن جمهورها لم يقصروا معي بعضهم زارني، وبعضهم متواصل معي عبر الهاتف، وبالتأكيد لديها علم بعد أن انتشر خبر مرضي في الأسافير، لكنها لم تكلف نفسها لتسأل عني، متواصل معي زميلي مهند فلوت، في مجالنا هذا الخذلان موجود، الشيء الذي حز في نفسي هو أن الزملاء الذين كنت أعمل معهم لم يكلف واحد منهم نفسه بأن يتصل عليَّ.

# فترة عملك مع الراحل محمود عبد العزيز خلقت لك علاقة طيبة مع جمهوره من الحواتة؟

هذا حقيقي، الآن الحواتة أكثر الناس في تواصل يومي معي عبر الهاتف، أنا شاكر لمحبتهم وإخلاصهم، فهم أوفياء (وأنا باقي الصمود) .