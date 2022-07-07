المحكمة تلغي الحكم السابق بالمتهمين بانقلاب هاشم عبد المطلب وتكتفي بفترة حبسهم الماضية

الخرطوم: السوداني

قرّرت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالمُحاولة الانقلابية بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق هاشم عبد المطلب، وقررت الاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية، عبد الله حامد، إن المحكمة قبلت الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع، وقرّرت الاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن والطرد من الخدمة بدلاً من سجنهم تسع سنوات وخمس سنوات.

وكان الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيس أركان الجيش تم اتهامه رفقة عدد من الضباط بقيادة انقلاب عسكري في يوليو 2019م، حيث ألقي القبض عليهم، وظهر هاشم في تسجيل مسرب يذيع فيه بيانه الانقلابي، ثم ظهر في فيديو آخر أثناء التحقيق معه، يتحدث عن تفاصيل محاولته الانقلابية، حيث اعلن فيه أنه إسلامي، وأنه شاور فيه عدداً من قيادات الإسلاميين، إلا أنّهم نصحوه بعدم القيام بالانقلاب.

وَتَمّ تقديم المتهمين لمحاكمة عسكرية، حكمت عليهم بالسجن تسع سنوات وخمس سنوات بحق آخرين، قبل أن تقوم هيئة الدفاع بالاستئناف، لتُعلن المحكمة اليوم إلغاء الحكم السابق والاكتفاء بفترة حبسهم الماضية وطردهم من الخدمة.