الأمة القومي: تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة لن يقود إلا لتعقيد الأزمة

الخرطوم : السوداني

قال حزب الأمة القومي إن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة قبل إنهاء الانقلاب وإزالة مترتباته والتوافق على مرجعية دستورية وإعلان سياسي جديد يحدد مهام واختصاصات هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية، لن يقود إلا إلى تعقيد الأزمة السياسية المستفحلة أصلًا.

ووصف الحزب في بيان للمكتب السياسي خطاب رئيس مجلس السيادة، بأنه تأكيد على فشل الانقلاب.

وأضاف:” درج قادة الانقلاب علي إطلاق خطابات تهدئة دون اتخاذ إجراءات عملية لإيقاف العنف المفرط ضد مواكب الشعب السوداني السلمية وعمليات الاعتقال المستمرة مع استمرار عمليات القتل والمعاناة في إقليم دارفور”.

وأكد الحزب دعمه للحراك السلمي الثوري باعتباره إرادة التغيير المنشودة والمجمع عليها من كل قوى الثورة .