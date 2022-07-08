الفكي: سندخل في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري

الخرطوم: السوداني

توّعد عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري، حال تمسّك البرهان بما ورد في خطابه ورفض الحلّ السياسي، محمّلًا قادة الجيش المسؤولية عن انهيار البلاد.

وقال الفكي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، الخميس، إنّ تحالفه يعمل مع قوى الثورة الأخرى على رفع وتيرة وزخم التصعيد الجماهيري والثوري، وفي الوقت نفسه فإن التحالف يملك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ خطوات سياسية، حال اقترب العسكريين من الرؤية المقدمة من التحالف المعارض، وتقديم التنازلات المطلوبة للحل السياسي.

وأضاف:” قدّمنا رؤيتنا لهم، وتتضمّن تصورًا لعودة الجيش للثكنات، وتكوين المجلس الأعلى للدفاع .. سلمناها لهم مكتوبة ونرى أنها تحقق المدنية”.

وتابع:” لن نقبل أي تلاعب في قضايا العدالة وأجهزتها وتفكيك النظام السابق”.