الجزيرة تخطط لزراعة 1.4 مليون فدان بالقطاع المطري

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية الجزيرة أن خطة الموسم الزراعي 2022 ـ 2023م تستهدف زراعة أكثر من 1.4 مليون فدان بالقطاع المطري موزعة على محاصيل الذرة والسمسم والدخن في جميع محليات الولاية بالإضافة لزراعة ألفي فدان بالخضروات بمحلية القرشي.

وقال مدير عام الوزارة ، عبدالمنعم حسن إن موقف التقاوي مطمئن حيث تم توفير 11 طنًا من تقاوي الذرة، الدخن والسمسم من وزارة الزراعة الاتحادية لمقابلة احتياجات برنامج الحلول المتكاملة لزراعة 3.5 ألف فدان بمحليات الولاية المختلفة.

ونوه في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) لنثر بذور المراعي الطبيعية في مساحة 80 فدانًا إضافة لزراعة المسورات بمناطق شرق الجزيرة والحصاحيصا والمزارع الرعوية مؤكداً اكتمال تشغيل معمل فحص التربة لتصنيف التربة حسب خصوبتها وتحديد المشاكل ومعالجتها، إلى جانب إنشاء 10 حفائر وتأهيل أخرى