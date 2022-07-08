انطلاق فضائية الشروق أول أيام عيد الأضحى

الخرطوم : السوداني

أعلن المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون الشروق ، عاطف محمد الحسن إلياس عن إكمال الترتيبات لانطلاق البث عبر نايل سات على التردد 115644 عبر الشروق (2+) إلى جانب البث على عربسات مما يعني بداية جديدة وبشكل جديد عبر الشروق ومشروعها في تسخير الشروق (1+) إلى جانب راديو الشروق والشروق باللغة الإنجليزية ومركز التدريب والمجلة والدراسات البحثية والاستراتيجية .

وقال إلياس- بحسب وكالة السودان للانباء- إن الشروق ستركز جل نشاطها على الولايات وذلك عبر مراسليها المنتشرين مشيرًا إلى أن هناك فريقًا سجل برامج متنوعة من ولايتي شمال وجنوب كردفان وستواصل الفرق عملها عقب عطلة العيد.

وأشار عاطف إلى أن الشروق ستعمل على بث نشاطها بعدد من اللغات العالمية مستقبلاًَ لتعكس ما يدور فى السودان والتعريف بإمكاناته وموارده وثرواته وحضارته