وفرة في البنزين وشح الجازولين بمحطات التوزيع

الخرطوم : عبير جعفر

أكدت محطات وقود على حدوث ندرة حادة في الجازولين على وجه الخصوص مما انعكس تكدسًا للمركبات بالمحطات.

وقال وكيل محطة وقود بأمدرمان الحاج فضل في حديثه لـ( السوداني) إن هنالك تكدسًا بمحطات الوقود وزيادة في طلب الجازولين، مشيرًا إلى أن البنزين يشهد شحًا في الكمية بالمحطة، ولفت إلى تكدس المركبات حتى صباح اليوم التالي بسبب الازدحام.

وأكد وكيل محطة وقود بالخرطوم فتحية محمد علي حدوث ندرة في الجازولين بكافة محطات التوزيع ووفرة طفيفة في البنزين، وأشارت إلى استقرار أسعار الوقود، وقالت إن هنالك تكدسًا وهلعًا شرائيًا بمحطات الوقود خوفًا من ازدياد شح الوقود بالمحطات، أشارت إلى أن شح الوقود انعكس على زيادة الطلب على الجازولين.

وفي ذات السياق قال وكيل محطة وقود بالخرطوم أبو عبيدة محمد إن هنالك وفرةً في الوقود بمحطات الوقود بالعاصمة باستثناء الجازولين، وقال إن المركبات بالمحطات تشهد هلعًا شرائيًا خوفًا من استمرار الندرة، أشار إلى استقرار أسعار الوقود، وأوضح استقرار كميات الوقود التي يتم توزيعها على المحطات.