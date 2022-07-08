مزارعو المطري ينتقدون تجاهل الحكومة للتمويل

الخرطوم : رحاب فريني

انتقد عدد من مزارعي القطاع المطري صمت وتجاهل وتأخر وزارة المالية وبنك السودان في تمويل العروة الصيفية ، مؤكدين ان تأخير التمويل يهدد الموسم بالفشل، لافتين إلى أنه رغم التوجيهات والقرارات والتطمينات التي صدرت مؤخرًا من الجهات العليا إلا أنه لا يوجد شيء علي أرض الواقع، مشيرين إلى البداية الفعلية للموسم وأن هناك أكبر عدد من المزارعين لم يزرعوا ولم يتحصلوا علي المدخلات الزراعية .

وانتقد عضو تجمع مزارعي القطاع المطري المزارع أحمد حسن، انتقد صمت وزارة المالية والبنك المركزي تجاه الموسم الصيفي وتجاهلهم للقطاع المطري الذي يمثل حوالي 80% من الزراعة في السودان، وحمل وزارة المالية والبنك المركزي فشل الموسم الصيفي، واستنكر صمت الجهات المعنية بالتمويل (البنك الزراعي)، وأكد في حديثه لـ (السوداني) حالة الإحباط التي أصابت المزارعين، وقال إن ما حدث في هذا الموسم لم يحدث من قبل، وتساءل هل هنالك بديل لدعم الاقتصاد من غير الزراعة مؤكدًا هطول الأمطار بمعدلات عالية في كل الولايات، وأضاف أن هذا يؤكد أن الموسم مبشر، مناشدًا وزارة المالية وبنك السودان بضخ أموال للبنك الزراعي حتي يتمكن من التمويل.