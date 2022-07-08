نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة للحج دون وقوع أي حوادث

مكة المكرمة: متابعات

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة لحج هذا العام دون حدوث أي حوادث بين قاصدي الحرمين الشريفين.

خطة على أعلى مستوى

وأكد السديس أن الخطة التي ارتكزت على عديد من المحاور التشغيلية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات قد حققت أهدافها ولله الحمد والمنة.

ولفت إلى أن التعاون المثمر مع كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن قد أدى لتكامل الجهود وتناغم الأعمال وتحقيق المنشود، مبيناً أن العمل لا يزال مستمراً لتوفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ولإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ودعا السديس الله عز وجل أن يعين حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، منوها بما توليه حكومة المملكة للحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام من رعاية واهتمام.

خطبة عرفة لـ14 لغة

وأعلن الشيخ د. عبدالرحمن السديس، عن نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من (200) مليون مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

وقال الشيخ السديس، إن الرئاسة تعاونت مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف، لزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى (14) لغة عالمية وهي: «الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا – الاسبانية – السواحلية – التاميلية – الهندية».

وأضاف السديس، أن البث جرى من خلال منصة وتطبيق «منارة الحرمين» بسلالة ونجاح، مبينا أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم.

وقامت الرئاسة ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق «منارة الحرمين» وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.