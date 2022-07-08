مقتل 5 سودانيين وإصابة 43 في حادث بمصر

القاهرة: متابعات

قال وكيل وزارة الصحة المصرية، في مدينة أسوان إن تسعة أشخاص، من بينهم خمسة سودانيين، لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق أبو سمبل في جنوب مصر فجر يوم الخميس.

وأضاف إيهاب حنفي أن الحادث أوقع أيضا 43 مصابا، من بينهم 40 سودانيا وثلاثة مصريين، مشيرا إلى أن محاولات التعرف على هوية الجثث الأخرى مازالت جارية.

وقال مصدران أمنيان إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بسيارة نقل مما أسفر عن انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها.

وذكر شهود عيان لرويترز أن الحافلة كانت قادمة من السودان متجهة إلى محطة نقل الركاب بمنطقة كركر في مدخل مدينة أسوان. وأضافوا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي.

