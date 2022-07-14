السيول والفيضانات تجتاح الأحياء الجنوبية لمدينة كسلا

كسلا: الطابية

ألحقت السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة بالأحياء الجنوبية لمدينة كسلا، أضرارًا كلية وجزئية بمنازل المواطنين جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية.

وتضررت أحياء الشهيد وريبا بكسلا، وكاد أن يؤدي انسداد مصارف المياه إلى كارثة حقيقية لولا التدخل السريع للجنة الطوارئ بمحلية كسلا، فيما يجري حصر الأضرار بواسطة جمعية الهلال الأحمر.

ووصل والي كسلا المكلف خوجلي حمد المناطق المتأثرة، برفقة مدير عام البنى التحتية بالولاية هاشم عبداللطيف، وأعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف ومدير الخدمات بمحلية كسلا لؤي محمد عثمان.

وأوضح مدير إدارة الخدمات بمحلية كسلا لؤي محمد عثمان أن السيول غمرت مناطق واسعة بالضفة الغربية في أحياء الشهيد وريبا وأبان أن التدخل السريع للجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية والمحلية قلل من حجم الأضرار.، وأضاف تم فتح المجاري لتصريف السيول الجامحة التي تسببت في أضرار كبيرة في منازل المواطنين، وقال إن المحلية متابعة للأحوال لحظة بلحظة بالمناطق المتضررة.

وأشار.