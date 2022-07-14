السكة الحديد: وصول 21 من رؤوس القطارات الأسبوع المقبل

الخرطوم: السوداني

قال مدير عام هيئة سكك حديد السودان المهندس وليد محمود أحمد ، إن الدفعة الأولى المقدرة بـ21 من رؤوس القطارات الجديدة، ستصل إلى السودان من جمهورية الصين يوم 20 يوليو الجاري، من جملة 34 من رؤوس القطارات.

وأشار وليد بحسب(سونا) إلى أن كافة الترتيبات اكتملت لاستقبال الوابورات وجاهزية كل المستندات المطلوبة، وكشف عن وصول 15 مهندسًا وفنيًا صينيًا من الشركة المصنعة مع الوابورات لتغطية فترة الضمان وهي سنتان حيث يتم تشغيلها التجريبي فورًا بعد وصولها وسترسى الباخرة التي تحمل الوابورات بالميناء الشمالي بالمربط رقم 8 يوم 24 يوليو.

وأشار إلى أن وصول هذة الوابورات سيحدث نقلة وتغييرًا كبيرًا في أداء السكك الحديدية، وأكد أن هذه الوابورات صنعت بمواصفات فنية حديثة من شركة CRRC Ziang التي رسا عليها العطاء لتوريد 27 وابورًا سفريًا و7 وابورات مناورة و20 ماكينة ال هواء، حيث تم دفع 25% من قيمة العقد البالغ 50 مليون يورو بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وتم سداد المقدم نهاية شهر ديسمبر بمبلغ 12 مليون يورو وفتح الاعتماد.

وقال وليد إن الوابورات الجديدة لها طاقات تصميمية وقدرات كبيرة للنقل ستساهم في عمليات النقل بالبلاد، ونوه إلى أن الهيئة وضعت خطط عمل لاستقبال هذه الوابورات للنقل مع القطاعات الاستراتيجية والحيوية لنقل الفيرنس لمحطات التوليد الحرارية إلى جانب نقل السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والمدخلات الزراعية والأسمدة.