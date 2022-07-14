دعوات لإغلاق الهواتف في السودان احتجاجًا على رداءة خدمات الاتصالات

الخرطوم: وكالات

ارتفعت أصوات ناشطين في السودان تدعو إلى إغلاق الهواتف ليل الجمعة المقبلة، في محاولة للضغط على شركات الاتصالات لتحسين خدماتها.

وتمتلك شركات الاتصالات في السودان سمعة سيئة فيما يتعلق بجودة الخدمات وقطع خدمة الإنترنت بناء على أوامر من الحكم العسكري، كان أخرها قبل أقل من أسبوعين.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وملصقات تُنادي بإغلاق الهواتف في الساعة 9 من مساء الجمعة لمدة نصف ساعة.

ولم تعلق أي من شركات الاتصال الثلاث وهي زين ،سوداني وMTN، على هذه الدعوات التي بدأت في الرواج على نطاق واسع.

ويزيد عدد مشتركي الهواتف النقالة في السودان على 13 مليون مشترك، لكن خدمات الشركات الثلاث تسوء بشكل كبير في عدد كبير من الولايات كما يجد مستخدمو بعض الشبكات صعوبة في التواصل حتى داخل الخرطوم.