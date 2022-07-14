معارضة هدم لا بناء

نحن في خلافاتنا السياسية نلكُمُ ابن البلد بغضب والزَّبد يتطاير من جنبات أفواهنا.. يا للحمق والغيظ، بينما نُقبِّل يد الأجنبي بابتسامات مشوبة بفخر.. وا ذلاه.

العالمان: النامي والمتمدِّن يعيشان مستقبلهما السياسي والاقتصادي، ويستلهمان من الماضي ما يُشكِّل ركيزة أو دعامة قوية لبناء وتنمية الحاضر، أما سياسيو واقعنا الأغبر الماثل الآن فيعيشون الماضي ويستدعون أخطاءه وسلبياته ليبنوا بها سُلَّمًا يصعدون على عتباته إلى القمة.

تقول نحن؟! فمن نحن؟! أقول: نحن الذين استغفلنا الشعب السوداني، سرقنا حنجرته ومصصنا عرقه، خدعناه وأوهمناه بأننا أمله وطموحه إلى إخراجه من بؤسه وأزماته الطاحنة، صدَّقنا مدفوعًا بطبعه السمح، وفطرته النقية، وطويَّته السليمة. نحن شعب طيب نبيل، يثق فيمن يعرف ولا يعرف شيمة أهل المروءة والشهامة، وبعفوية أسلمنا خطامنا لمستغفلينا من أصحاب التجارب النيَّة والخبرات الهشة يُوجِّهوننا كيف يشاءون وإلى حيث يُريدون، وكل رصيدهم في هذا المضمار الساخن دمغ معارضيهم بكل نقيصة وصفات ذميمة، وإنكار وإلغاء أي إنجاز لهم مهما كانت أهميته ونفعه للمواطن، فما حدث تغيير إلا كان سابقه (شيطانًا)، ذلك أن المعارضة في ساحتنا السياسية لا تعني المراقبة، والتقويم، وإسناد الحاكم ومساعدته على تعديل مساره إذا تنكَّب طريقه، وإعانته على تصحيح أخطائه أو انحرافاته، أي أنها ليست تكاملية ولا تعاونية من أجل الوطن والمواطن، ظللنا نُعارض ونثور ونرفع شعار: (إلى القصر حتى النصر) ضد حكومة 17 نوفمبر 1958، وشعار (خرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الديكتاتوري) في ثورة إبريل 1985، ثم أخيرًا: (تسقط بس) لإسقاط حكومة الإنقاذ، نُفلح في صناعة الشعارات؛ بينما تعوزنا البرامج والخطط الهادفة للبناء والتطوير والنهضة بعد حدوث التغيير، فما أسقطنا نظامًا إلا بدأنا على الفور في (كشط) ما سبق وإلغاء وجوده، والزجِّ برموزه إلى السجون، ونظل نتجادل ونتصارع حول من يحكم؟ وكيف يحكم؟ ويشرع على الفور متزعمو الحراك والزخم (الثوري) في صياغة تشريعات وقوانين لتثبيت أقدامهم في منصَّة الحكم، واستبعاد الموصوفين بالسَّدنة والفلول، وسدِّ أبواب الممارسة السياسية أمامهم بسبب خلافات أيديولوجية لا علاقة لها بشعب ثار أملًا في التغيير إلى الأفضل، وطمعًا في حياة رخية رغدة، آمنة ومستقرة… ولكن هيهات! إذ تبرز إلى المقدمة عادة إما زعامات (مؤدلجة)، أو أخرى فاقدة للبوصلة، ولا تملك مجاهر تُسلِّط بها الضوء على بِنية الحاضر لاستدراك نواقصه ومعالجتها، وتستبصر بها مشروعات المستقبل الاقتصادية بهدف توفير كل الخدمات الأساسية والضرورية؛ فتركز جهودها بالتالي على وضع الخطط التنموية اللازمة لتنفيذ البرامج والتصورات وتحويلها إلى إنجاز في المدى الزمني المقترح.

تفكير أحزابنا – يمينًاويسارًا ووسطًا – قائمٌ على التضاد، على التربُّص والكيد، وعلى استغلال الأخطاء للهدم والتدمير؛ يعارضون للكسب، ولهزيمة الآخر، لا للتنبيه والتصحيح، ولا لاستنفار الطاقات الإنتاجية، أو لاستثمار الموارد والثروات المتاحة، فمتى تعالج أحزاب السودان تشظِّيها وتتوحد لتخرج من هذه اللُّجة التي تُكبِّل انطلاقتها إلى آفاق أرحب حيث الوطن فحسب؟

يتطلع الشعب السوداني قاطبة إلى إنهاء ثقافة المعارضة السالبة القائمة على التخريب والإقصاء، وأن يتطور التفكير، ويتفق الجميع على وحدة الهدف والتطلع والمصير.. مصير هذا الوطن المنهك بالانقلابات العسكرية والثورات الشعبية فيما يُشبه رياضة (المُبادلة).