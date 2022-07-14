وزير الري يتفقد عمليات الإحلال والصيانة بطلمبات (مينا)

الخرطوم: السوداني

تفقّد وزير الري والموارد المائية م. ضو البيت عبد الرحمن منصور، آخر مراحل العمل في عمليات الإحلال والصيانة لطلمبات (مينا)، التي تغذي مشروع الرهد الزراعي، وذلك ضمن زياراته التفقدية الدورية لمتابعة سير العمل والاستعدادات لفصل الخريف والموسم الصيفي لمشروع الجزيرة.

وقال ضو البيت في تصريحات صحفية، إن الزيارة جاءت لتفقد العمل لطلمبات (مينا)، ضمن ترتيبات الوزارة للاستعدادات لفصل الخريف والموسم الصيفي القادم، وحلحلة العقبات والمشاكل التي تعترض عمليات الإحلال والصيانة بطلمبات مينا، مشيراً أن هذه الجهود تأتي حتى يتحقق المواسم الزراعية القادمة ما خطط لها من توفر لمياه الري، والتوسع في زراعة مساحات المشروع لفائدة مزارع المشروع باعتباره أساس التنمية الزراعية في البلاد.

وقال المدير العام لإدارة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية، جمال الدين محمد الغالي، إن العمل في إحلال وصيانة طلمبات (مينا)، يسير وفقاً لما خططنا له، موضحاً أن طلمبات وبيارة مينا تعد الأكبر على مستوى السودان صممت لري 300 ألف فدان لمشروع الرهد، ولكن مع تقادم الزمن لهذه الطلمبات قلل من المساحات المزروعة فى مشروع الرهد الى 120 ألف فدان، مطالباً وزارة المالية الاتحادية للاهتمام بهذه المحطة وإجراء إحلال وإبدال وصيانة الطلمبات، لاعتماد مناطق البطانة والقضارف وسنار عليها.

يُذكر ان وزير الري والموارد المائية ضمن زيارته التفقدية، زار مناطق شمال ووسط وجنوب المشروع للاطمئنان على وصول المياه والمناسيب التشغيلية وسير العمل والاستعدادات لفصل الخريف والموسم الصيفي القادم، كما زار ضمن جولته خزان سنار والوقوف على تشغيل الخزان والاطمئنان على المناسيب الواصلة من خزان الروصيرص.