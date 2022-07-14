وزير الري يستعرض المشاكل والمخاطر بمشروع الجزيرة

الخرطوم: السوداني

التأم بولاية الجزيرة في مدينة ود مدني، اجتماعٌ ضم وزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبد الرحمن منصور وأمين عام حكومة ولاية الجزيرة المكلف.

وناقش الاجتماع، سُبُل التعاون والتنسيق بين الوزارة وحكومة الولاية، لدفع العمل بمشروع الجزيرة وإعادة سيرته الأولى، واستعرض الاجتماع، المشاكل والعقبات والمخاطر التي تعترض وتهدد تقدم المشروع، أبرزها مسألة التعديات على منشآت المشروع والآليات والمنظمات والزراعة خارج نطاق المساحات المقرر زراعتها، وفقاً لإحداثيات إدارة المشروع، إلى جانب مناقشة أمر توفير الآليات العاملة وتوزيعها على الأقسام، ودراسة عدد من مشاريع حصاد المياه لتقليل العطش للإنسان والحيوان، خاصّةً في المناطق التي تُعاني من قلة مياه الشرب، وأمّن الاجتماع على تشكيل آلية ثلاثية مشتركة بين أصحاب المصلحة لوضع الخُطط والتصورات، والبدء في التعاون والتنسيق لمُجابهة التحديات لفائدة مُزارعي المشروع.