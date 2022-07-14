بعثة منتخب الشباب تصل السعودية استعداداً لكأس العرب

مبارك سليمان الأجواء محفزة وستساعدنا في تكملة برنامجنا الإعدادي وأرغب في ودية ثانية

رسالة أبها: عاطف السيد

وصلت مساء اليوم، بعثة المنتخب السوداني للشباب لمدينة أبها بمحافظة خميس مشيط بإمارة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، برئاسة عضو مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم نائب رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، مبارك حسن عبد الحفيظ، والجهازين الإداري بقيادة المشرف العام للمنتخب وليد بعشر والفني بقيادة الكابتن محمد عبد الله مازدا المستشار الفني للمنتخبات والكابتن مبارك سليمان المدير الفني للمنتخب وثلاثة وعشرين لاعبا هم: (فتح الرحمن عبد الله آدم وزكريا أحمد موسي وطلال محجوب صالح ومصعب عبد الرحمن محمد وياسر عوض بشارة وأحمد إبراهيم عبد القادر وأمجد عصام جبريل وأبكر آدم قارى وحسن آدم أحمد ومبارك عبد الله أحمد وسعد الدين أحمد يس وفوزي عمر أحمد ومروان رجب حامد وحمد خضر محمد وأحمد محمود حمدنا الله ومحمد إسماعيل علي ومبشر الطاهر محمد وأبو بكر عبد الله محمد وسعيد داؤود عبد الله وعباس منزول دفع الله وهاني هيثم أحمد وعبد المعز عبد الله محمد وحسن عبد الله صابون).

ويدخل منتخب الشباب في معسكر تحضيري قصير، على نفقة الإتحاد السعودي لكرة القدم الشقيق قبيل المشاركة منافسة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الإتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الإتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو 2022م حتى 6 أغسطس 2022م.

ووجدت البعثة إستقبالا حارا من الإتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب والإتحاد السعودي لكرة القدم والجالية السودانية بعسير بقيادة رئيسها الفخري د. عماد الدين أحمد ورئيسها جعفر التجاني دينار وأمينها الرياضي إبراهيم مصطفي ونائبه مرتضى رحمة الله وسكرتيرها الثقافي عمر سيد أحمد، أكملوا إجراءات دخول البعثة في المطار خلال وقت وجيز، وحرصت اللجنة المنظمة والإتحاد السعودي لكرة القدم على إسقبال البعثة بالورود والزهور، وتم إلتقاط الصور التذكارية في جدارية (خلفية) البطولة في مطار أبها الدولي، وحلت البعثة بفندق جرش.

ولفت منظر بعثة منتخبنا الوطني للشباب أنظار المسافرين في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار أبهى الدولي حيث أرتدت البعثة زيا رياضيا متكاملا وأنيقا، كان محل إعجاب المسافرين والعاملين بالمطارين الذين إلتقطوا صورا تذكارية مع نجوم منتخبنا الوطني وطالبوهم بتقديم مستوى مميز وبلوغ نهائيات البطولة.

أجواء مثالية بفندق جرش

فندق جرش، من الفنادق المميزة ويتوسط المدينة ويتميز بالهدوء التام وتتوفر فيه كل مطلوبات الإعداد من صالة رياضية وجمانزيوم وحوض سباحة وساونا وقاعة للمحاضرات وغرفة للإجتماعات.

بعد وصول الوفد الإداري للفندق قام بتكملة إجراءات الدخول بسرعة كبيرة وقبل وصول البص الذي نقل اللاعبين والجهاز الفني لفندق جرش إكتملت كافة الإجراءات وتم توزيع اللاعبين على غرفهم وتناولوا وجبة العشاء وخلدوا للراحة.

إجتماع تنسيقي لرئيس البعثة والجهازين الإداري والفني

عقب وجبة العشاء عقد رئيس البعثة مبارك حسن عبد الحفيظ إجتماعا مع الجهازين الإداري والفني قدم فيه الجهاز الفني برنامجه الذي قرر فيه منح اللاعبين راحة على أن تستأنف التدريبات صباح الجمعة، وطلب مبارك سليمان من رئيس البعثة والمشرف العام للمنتخب وليد بعشر والمدير الإداري هشام عبد اللطيف تحديد موعد المباراة الإعدادية الأولي أمام المنتخب الليبي والمقترح لها أحد يومي 17 او 18 يوليو 2022م وذكر المدير الفني بأنه يرغب في آداء مباراة ثانية مع أحد منتخبات المجموعات الأخرى وقد وعد رئيس البعثة والمشرف العام والمدير الإداري بالإتصال مع منتخبات المجموعات الأخري للتنسيق لمباراة إعدادية ثانية حسب طلب الجهاز الفني.

دور كبير للجالية السودانية بعسير

الجالية السودانية بإمارة منطقة عسير شكلت تواجدا كبيرا مع بعثة منتخبنا الوطني للشباب بالمطار وفندق جرش وعملت على تنسيق المعسكر مع الإتحاد السعودي لكرة القدم وقامت بحجز ملعب التدريبات الذي سيؤدي عليه منتخبنا تدريباته وأكدت جاهزيتها لتأمين ملعب المباراة الودية الأولى مع المنتخب الليبي بعد تحديد موعدها.

الجالية السودانية بإمارة منطقة عسير شكلت تواجدا كبيرا مع بعثة منتخبنا الوطني للشباب بالمطار وفندق جرش وعملت علي تنسيق المعسكر مع الإتحاد السعودي لكرة القدم وقامت بحجز ملعب التدريبات الذي سيؤدي عليه منتخبنا تدريباته (ملعب نادي المصيف) وأكدت جاهزيتها لتأمين ملعب المباراة الودية الأولى مع المنتخب الليبي بعد تحديد موعدها.

وكان الرئيس الفخري للجالية د. عماد الدين أحمد ورئيس الرابطة جعفر التيجاني دينار قد خاطبا اللاعبين ورحبا بالبعثة في المملكة العربية السعودية ومنطقة عسير ومحافظة خميس مشيط وطالبا اللاعبين بظهور مشرف في البطولة والإستفادة القصوي من المعسكر الإعدادي ومبارياته الإعدادية مؤكدين تذليل كافة العقبات التي تعترض المنتخب وتهيئة الأجواء المثالية له.

رئيس البعثة يشيد بالإتحادين العربي والسعودي والجالية السودانية

أشاد رئيس بعثة المنتخب السوداني للشباب مبارك حسن عبد الحفيظ بالإتحادين العربي لكرة القدم ولجنته المنظمة لبطولة الشباب والإتحاد السعودي لكرة القدم والجالية السودانية بإمارة منطقة عسير لإهتمامهم الكبير بالمنتخب السوداني والإستقبال الحافل الذي وجده منهم جميعا وقال بأن الإهتمام والحفاوة عنوان علي نجاح معسكر المنتخب وقال بأنهم وفروا أجواء مثالية ستعين الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه بالصورة المطلوبة وخص بالتحية الأستاذ صالح العبيدي المشرف على بعثة المنتخب من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم والذي يعمل علي راحة البعثة ويتواجد معها بإستمرار.