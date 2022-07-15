الرئيس الأمريكي يرحب بقرار السعودية التاريخي بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات المدنية حتى (إسرائيل) ويعقد جلسة عمل مع ولي العهد السعودي

متابعات: السوداني

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن واثنى؛ على القرار التاريخي الذي اتخذته قيادة المملكة العربية السعودية؛ بفتح المجال الجوي السعودي أمام جميع الناقلات المدنية دون تمييز، وهو القرار الذي يشمل الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن افتتاح المجال الجوي السعودي: “جاء هذا القرار نتيجة دبلوماسية الرئيس المستمرة والمبدئية مع المملكة العربية السعودية على مدى عدة أشهر، وبلغت ذروتها بزيارته اليوم، يمهد هذا القرار الطريق لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأماناً، وهو أمر حيوي لأمن وازدهار الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وأمن إسرائيل وازدهارها”.

واصاف في بيان له: “سيكون لدى الرئيس المزيد ليقوله بشأن هذا الاختراق في وقت لاحق اليوم، بينما نبدأ رحلته التاريخية مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية”.

‏واعلن البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي بايدن سيعقد جلسة عمل مع، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور الوزراء السعوديين في قصر السلام.

