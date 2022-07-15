عقب  عطلة العيد: تراجع القوى الشرائية بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

أكدت جولة ميدانية نفذتها(السوداني)بأسواق العاصمة الخرطوم حدوث ركود وارتفاع في بعض أصناف السلع الاستهلاكية بدأ منذ تباشير عيد الأضحى وإستمر لما بعد العطلة .

وقال تاجر سلع ببحري عثمان طه في حديثه لـ(السوداني ) إن هنالك ارتفاعًا في السكر زنة (٥٠) كيلو من (٢٨) إلى (٢٩_٣٠)ألف جنيه وسعر دقيق سيقا البكت (٧) آلاف جنيه والكيلو (٦٠٠) جنيه فيما قفز سعر الزيت إلى (١٩) ألف جنيه لعبوة (٣٦) رطلًا لزيت الفول لزيادة الطلب أما الزيت الأبيض (٢٥) ألف جنيه ، بسبب ارتفاع سعر الصرف خلال اليومين الماضيين ما انعكس على بعض السلع . وأشار إلى أن القوى الشرائية تشهد ضعفًا في الوقت الحالي لندرة السيولة لدى المواطنين بسبب العيد والعطلة.

وقال تاجر سلع بالخرطوم الحاج فضل إن الأسواق تشهد حركة شرائية طفيفة خوفًا من زيادة الأسعار. وقال إن بعض التجار بدأوا العمل من ثاني أيام العيد، مبينًا اأن سعر علبه الصلصة الكبيرة (٩٠٠) جنيه ولتر زيت صباح (١،٧٠٠) جنيه وكيلو السكر (٥٠٠_٦٠٠) جنيه وسعر جوال السكر عبوة (١٠) كيلو بسعر (٦) آلاف جنيه وسعر لبن كابو (٢) كيلو وربع بسعر (٨،٥) ألف جنيه متوقعًا زيادة في أسعار السلع رغم ركود الأسواق .وأشار إلى وفرة كافة أصناف السلع الاستهلاكية ولفت إلى ارتفاع أسعار البسكويت حيث قفز سعر الكرتونةإلى (٢،٥)ألف جنيه وسعر صندوق الواحد إلى (١٥٠) جنيهًا. وفي ذات السياق قال تاجر سلع بأمدرمان إن هنالك ارتفاعًا في أسعار السكر، مبينًا سعر جوال السكر زنة (٥٠)كيلو بسعر(٣٠) جنيهًا فيما استقر سعر زيت الفول عبوة (٣٦) رطلًا (١٩) ألف جنيه وسعر شاي الغزالتين(١،٥٠٠) جنيه لعبوة (٤٥٠) جرامًا ،وقال إن هنالك تباينًا في أسعار السكر بالأسواق، مشيرًا إلى أن هنالك حركة شرائية طفيفة بالأسواق وقال تاجر سلع بالخرطوم الطاهر إبراهيم إن ازدحام الأسواق بالمواطنين خلال فترة ما قبل العيد لم يسفر عن تسوقلأن الأسعار كانتمرتفعة وكانوا يتوقعون تراجع الأسعار، وقال إن هنالك زيادة في الزيوت البيضاء وسعر الجركانة الكبيرة (٢٥)ألف جنيه بدلًا عن (٢٣) ألف جنيه وسعر جوال السكر زنة(٥٠) كيلو (٢٩،٥)جنيه، متوقعًا زيادة فيما قفز سعر بكت دقيق سيقا إلى (٨) آلاف جنيه من (٧)آلاف جنيه، وربع البصل (٣) آلاف جنيه.