مهمة غامضة للهلال وسهلة للمريخ في الدوري الممتاز

يخوض الهلال مهمة غامضة فيما يخوض المريخ مهمة سهلة، الجمعة ضمن الجولة 27 بالدوري السوداني الممتاز.

ويحتل الخرطوم الوطني والهلال الأبيض المركزين 15 “قبل الأخير” و16 “الأخير” برصيد 23 و22 نقطة على التوالي.

ويسعى السداسي “كوبر والأهلي مروي والأهلي الخرطوم وحي العرب بورتسودان والهلال الفاشر وتوتي” لتجنب الهبوط.

وستلعب باقي الفرق من المركز 11 وحتى الأخير مباريات مصيرية لتجنب منطقة الخطر والهبوط المباشر.

المريخ × الأهلي مروي

ويستضيف المريخ في مهمة سهلة نظيره الأهلي مروي، عصر الجمعة باستاد حليم/شداد.

ويعود سبب سهولة المباراة للمريخ هو تراجع طموحات أهلي مروي، وعدم رغبته بشكل واضح في اللعب بالكونفيدرالية.

وخسر وتعادل الأهلي مروي حتى ابتعد عن المركز الرابع، آخر مراكز اللعب بالكونفيدرالية.

ويخيم على الأهلي مروي شبح انسحابه أمام قورماهيا الكيني في العام الماضي بسبب عجزه المالي، ويحتل الفريق المركز السادس بـ34 نقطة.

ويحتاج المريخ لنقاط المباراة لمطاردة الهلال بعد أن منحه هلال الساحل قبلة الحياة، بعدما تعادلا وقلص الفارق إلى 3 نقاط بينه والهلال.

الهلال × الخرطوم الوطني

ويخوض الهلال صاحب الـ65 نقطة مباراة غامضة أمام مضيفه الخرطوم الوطني، مساء الجمعة باستاد الجوهرة الزرقاء.

وتوصف المباراة بالغموض للهلال، لأن خصمه الخرطوم الوطني، فريق قادر على القيام برد الفعل رغم مركز الهبوط الذي يحتله، وقد فعلها أمام المريخ هذا الموسم.

وتعتبر المباراة للخرطوم طوق نجاة ومصيرية، لأن بعدها 3 جولات وهي غير كافية لبقاء الفريق ما لم يحقق الفوز في كل المواجهات، وهو ما لن يسمح به الهلال الساعي للعودة لسكة الانتصارات وتجنب أي تعثر جديد.

كوبر الخرطوم × أهلي شندي

ويسعى كوبر صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة للفوز لتأكيد طموحه باللعب في الكونفيدرالية، حين يواجه الأهلي شندي صاحب المركز الرابع بـ35 نقطة.

هلال الساحل × توتي

باستاد التحرير يستضيف هلال الساحل صاحب الـ45 نقطة في المركز الثالث، فريق توتي الذي يحتل المركز ال10 برصيد 32 نقطة.

هلال الأبيض × ود نوباوي

وفي معركة تكسير عظام باستاد الجوهرة الزرقاء، يحل ود نوباوي الذي يحتل المركز 11 بـ32 نقطة، ضيفا على الهلال الأبيض الذي يحتل المركز الأخير ب22 نقطة.

أهلي الخرطوم × الشرطة القضارف

وستكون هناك معركة بين الأهلي الخرطوم الذي يحتل المركز السابع ب33 نقطة، أمام الشرطة القضارف الذي تراجع للمركز 13.

حي العرب بورتسودان × الأمل عطبرة

وبملعب دار الرياضة يخوض الأمل مباراة مصيرية للخروج من المركز 14 الذي يحتله ب26 نقطة، أمام حي العرب الذي يحتل المركز الثامن ب32 نقطة.

هلال الفاشر × حي الوادي نيالا

آخر المواجهات تجمع بين هلال الفاشر وحي الوادي نيالا باستاد حليم/شداد، ويحتل الأول المركز التاسع ب32 نقطة، والثاني المركز 13 ب29 نقطة