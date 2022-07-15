شاهد بالفيديو: ‏المغنية الإسرائيلية (يوفال) ترفض مصافحة الرئيس الأمريكي ‎بايدن.. تعرف على الأسباب 

رصد: السوداني

رفضت المغنية الإسرائيلية الشهيرة يوفال دايان، مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أداء أغنية، الأمر الذي أثار ضجة وتعليقات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، تقدم بايدن وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتحية المغنيين إسرائيليين قبل أن ترفض المغنية مصافحته ويُسمع بمقطع الفيديو قولها كلمة “متدينة” (religious).

على ذات الصعيد، قال العديد من الإعلاميين والسياسين ورجال دين، انه إذا كانت هذه المغنية الإسرائيلية مسلمة ومحجبة، ورفضت مصافحة بايدن بسبب دافعها العقائدي، لتم اتهامها بالرجعية والتخلف من قبل البعض.