البرهان يلتقي السفير البريطاني في قندتو

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، السفير البريطاني جايلز ليفر، بداره فى منطقة قندتو بولاية نهر النيل، حيث قدم السفير التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وتطرّق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية – البريطانية وسبل دعم آفاق التعاون المُشترك.

وأمّن اللقاء على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع القوى السياسية، وذلك عبر حوار جامع يفضي لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، والاستعداد لإجراء انتخابات، تعزز التحول الديمقراطي في البلاد، وترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأشار اللقاء إلى تأكيدات المؤسسة العسكرية بالخروج من الساحة السياسية والتركيز على مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن.

وتطرّق اللقاء لانسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية بغية الفرصة للقوى المدنية للانخراط في الحوار والاتفاق على تشكيل حكومة الكفاءات.