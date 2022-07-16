(فورين بوليسي).. المخابرات الأمريكية: تداعت أحلام روسيا في إنشاء قاعدة بحرية في السودان على البحر الأحمر

تقرير: إيمي ماكينون وروبي جرامر وجاك ديتش

نشرت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، تقريراً، تقول فيه ان آمال روسيا تراجعت في إنشاء قاعدة بحرية لها في بورتسودان على البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، وفقاً لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين تحدثا إلى فورين بوليسي شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

كان المسؤولون الأمريكيون يراقبون عن كثب الصفقة بين موسكو والخرطوم، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في أواخر عام 2020. وإذا تم إبرامها، فإنها ستمنح روسيا موطئ قدم استراتيجي على البحر الأحمر، حيث يمر حوالي 30 % من حركة الحاويات في العالم. وستكون القاعدة البحرية هي الأولى لروسيا في إفريقيا، والتي يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن موسكو قد تستخدمها لإبراز قوتها في مناطق أبعد في المحيط الهندي.

يبدو أن طموحات روسيا البحرية في البحر الأحمر تتعارض مع الديناميكيات الداخلية المعقدة داخل القيادة العسكرية السودانية، التي استولت على السلطة من حكومة انتقالية بقيادة مدنية في أعقاب انقلاب في أكتوبر من العام الماضي. على الرغم من أن نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد ، الفريق أول محمد حمدان دقلو – المعروف باسم حميدتي – قد احتضن موسكو، إلا أن قائد الإنقلاب ورئيس الدولة الفعلي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سعى إلى تجنب تنفير الغرب وحلفائه الرئيسيين الآخرين في المنطقة، بما في ذلك مصر.

إنهم مترددون للغاية في منحهم إمكانية الوصول إلى هذا الميناء. قال مسؤول استخباراتي أميركي “إنهم يواصلون المحاولة والتأخير والقيام بتكتيكات التأخير… نرى أنه من غير المرجح أن يتم إبرام صفقة بورتسودان في أي وقت في المستقبل القريب وأن روسيا من المحتمل أن تبحث عن خيارات أخرى إذا لم ينجح خيار بورتسودان”.

حققت روسيا نجاحات كبيرة في إفريقيا في السنوات الأخيرة كجزء من طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوسيع نفوذ بلاده العالمي على الرغم من قوتها الناعمة المتضائلة واقتصادها الضعيف. حتى مع قيام موسكو بصب مواردها العسكرية في غزوها الفاشل لأوكرانيا، فقد وسعت من انتشارها في المناطق غير المستقرة ومناطق الصراع في إفريقيا بما في ذلك مالي وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. لقد استفادت من مبيعات الأسلحة، وحملات التضليل، وما يسمى بمجموعة فاغنر المرتزقة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وكيل للجيش الروسي – مما يمنح الكرملين تأثيراً خارجياً بالنسبة لاستثماراته الأجنبية المباشرة الصغيرة في القارة.

قال جوزيف سيجل، مدير الأبحاث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الخميس: “يمكن القول إن روسيا اكتسبت نفوذاً في إفريقيا على مدى السنوات العديدة الماضية أكثر من أي جهة خارجية أخرى”.

تذبذبت المناقشات حول القاعدة البحرية الروسية في السودان على مر السنين، مما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت بالفعل خارج الطاولة. قال سيجل لمجلة فورين بوليسي: “أعتقد أن ما يحاول السودان القيام به هو اللعب مع جميع الأطراف.. إنهم يريدون مغازلة الروس، ولكن في نفس الوقت، أعتقد أن السودان يدرك أن الروس لا يجلبون الكثير، وأن أي أموال، وأي رأس مال استثماري، يجب أن يأتي من الحصول على الغرب؛ المانحون يعودون على متن الطائرة”.

ولم ترد السفارة السودانية في واشنطن على طلب للتعليق حول الموضوع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “المضي قدماً في مثل هذه الاتفاقية البحرية أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الأمني ​​مع روسيا سيعمل على زيادة عزلة النظام العسكري السوداني ويقوض الاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر الأوسع”.

بدأت المحادثات بين بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير حول التفاوض على وجود بحري روسي محتمل في السودان في عام 2017. بعد الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية في عام 2019 تم تجميد الصفقة في الوقت الذي سعت فيه حكومة انتقالية إلى إنهاء العزلة الدولية على البلاد. في أواخر عام 2020، بدا أن موسكو توقع وتسرب من جانب واحد نسخة من اتفاقية إنشاء القاعدة التي تبلغ مدتها 25 عاماً في محاولة واضحة لإجبار السودان على ذلك.

ودعت نسخة من الاتفاقية إلى السماح لموسكو بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن حربية على ساحل البحر الأحمر السوداني. في المقابل كانت روسيا ستزود السودان بمعدات عسكرية ومساعدات حكومية أخرى.

لكن رئيس هئية أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين قال في يونيو 2021 إن الصفقة قيد المراجعة، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي، هو الهيئة المسؤولة عن الموافقة على مثل هذه الإجراءات خلال الحكومة الانتقالية، لم يتم تشكيلها بعد.

تمثل الانتكاسة انتصاراً صغيراً محتملاً للولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحد من تأثير أكبر منافسيها الجيوسياسيين في إفريقيا، حيث تسعى روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما من خلال تعميق التعاون الأمني ​​مع الحكومات الأفريقية – على الرغم من أن الحكومات الأفريقية تخشى أن يتم تصويرها كبيادق في منافسة جيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقال تشيدي بلايدن، المسؤول البارز في وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون الأفريقية، أمام لجنة بمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء: “يدرك خصومنا جيداً الإمكانات الاستراتيجية لأفريقيا ويكرسون الموارد والوقت لتعزيز شراكاتهم في القارة.. كجزء من مشاركتها، تقدم روسيا والصين بشكل روتيني مواد لوجيستية تدريبية ودفاعية للدول الأفريقية”.