الأمير محمد بن سلمان يؤكد لبايدن أن السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن “خاشقجي” ويذكره بسجن ابو غريب ومقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

مصدر سعودي مسؤول أكد لـ”العربية” أن الأمير محمد بن سلمان ذكّر الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة ارتكبت بدورها عدد من الأخطاء

جدة: العربية

قال مصدر سعودي مسؤول لقناة “العربية” إن الرئيس الأميركي جو بايدن “تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع” خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة في جدة.

وأضاف المصدر أن ولي العهد أجاب الرئيس الأميركي: “ما حدث مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق، ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها. كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل”.

وكشف المصدر أن الأمير محمد بن سلمان ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل فيه صحفيين آخرين في أماكن أخرى من العالم.

كما قال ولي العهد للرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة قامت أيضاً بعدد من الأخطاء كحادثة أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجدداً.

كما أشار الأمير محمد بن سلمان لحادثة مقتل الصحفية الأميركية شيرين أبوعاقلة، وتساءل عن ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وأضاف المصدر السعودي المسؤول أن بايدن تطرق خلال اللقاء “للقيم المشتركة”، وأجابه ولي العهد: “كل دول العالم وبالذات الولايات المتحدة والمملكة لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي نختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابط بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق”.

وتابع: “في المقابل، فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان والتي لم تنجح فيها الولايات المتحدة. ولذا فإن من المهم معرفة إن لكل دولة قيم مختلفة ويجب احترامها. ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100% فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها”.