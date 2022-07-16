جبريل إبراهيم يبحث “القضايا العالقة” مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

الخرطوم: السوداني

التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة د. أمينة محمد، على هامش اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

تناول اللقاء إمكانية السودان لتوفير الأمن الغذائي للمنطقة وما يحتاجه من دعم إقليمي ودولي.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، تناول اللقاء إمكانية السودان لتوفير الأمن الغذائي للمنطقة وما يحتاجه من دعم إقليمي ودولي، كما تطرق اللقاء إلى “القضايا العالقة” كبرنامج “ثمرات” الذي كان يدعم الأُسر الفقيرة بالسودان، قبل تجميد تمويله بسبب انقلاب 25 / أكتوبر الماضي.

ومن ناحيتها وعدت د. أمينة بالنظر في المعوقات التي تقف عقبة أمام تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في السودان – وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء