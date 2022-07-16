المركزي: ارتفاع ودائع العملاء في مايو المنصرم

الخرطوم: السوداني

كشف بنك السودان المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء الجارية، والادخارية والاستثمارية في مايو المنصرم إلى 2,542,675مليون جنيه حيث بلغت نسبة معدل التغيير فى الودائع المحلية والأجنبية 6.0% وبلغ المتوسط الترجيحي لھوامش أرباح المرابحات فى مايو من العام الجاري 25٪ ونسبة المشاركات 48.0 ٪ .

كما تراوحت ھوامش أرباح المرابحات بين (5٪ بنك الجزيرة) و(51٪ بنك أمدرمان الوطني). وتراوحت نسب المشاركات المطبقة بين 10٪ (مصرف المزارع التجاري، بنك الجزيرة السوداني الأردني، البنك السعودي السوداني، البنك السوداني الفرنسي) و90 ٪ (بنك أمدرمان الوطني).

وكشفت تقارير للمركزي فى وقت سابق عن تراجع ودائع العملاء الجارية، والادخارية والاستثمارية مقابل ارتفاع عرض النقود، فى شهر إبريل الماضي وأوضحت أن الودائع انخفضت بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) في إبريل إلى 2,398,793.8 مليون جنيه مقارنة بمارس 2,409,313.6 مليون جنيه.

وتناولت النشرة الاقتصادية التي تصدر عن إدارة الإحصاء مؤشرات تدفق التمويل المصرفي و أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي وأداء السيولة للفترة من ديسمبر 2021 وحتى مايو 2022 وودائع المصارف وسعر الصرف ومعدل التضخم وتدفق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية حسب القطاعات خلال الفترة من الأول من مايو هذا العام وحتى الحادي والثلاثين منه.