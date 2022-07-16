جبريل يدعو المجتمع الدولي لدعم جهود السودان في الأمن الغذائي

نيويورك: سونا

دعا وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم لدى مشاركته في اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية التي انعقدت في نيويورك حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030م، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم جهود السودان لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال إن السودان مؤهل لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي، وأضاف قائلًا قبل سبع سنوات اجتمع قادة العالم لاعتماد أهداف التنمية المستدامة وخططها للعام 2030م. مستعرضًا التقدم المحرز في جدول الأعمال، مبينًا أن في السنوات القليلة الماضية حقق السودان والعديد من الدول والبلدان الإفريقية تقدمًا بطيئًا لكنه مستمر حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أن وباء كوفيد 19 قد سلب بعض من المكاسب المتحققة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد الحاجة بأن تركز الدول طاقتها لضمان إعادة بناء أنظمه أكثر ذكاء و مرونة لاستخدام مواردها المحدودة بكفاءة.

وتطرق جبريل حسب (سونا) للظروف الجوسياسية وأثرها على جميع بلدان العالم، لاسيما البلدان النامية مما يدعو إلى تفعيل وتعزيز الضمان الدولي من أجل تخفيف حدة آثارها المتمثلة في زيادة وطأة التضخم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والخدمات على الشرائح الضعيفة والمنتجه في المجتمعات في السودان، معلنًا أن السودان ملتزم بقوة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعلق أهمية كبيرة على تنفيذها ، مبينًا أن الحكومة الانتقالية في السودان بذلت جهودًا كبيرًا لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك التخصيص الجيد للموارد الداخلية في العام 2019م.

وكشف دكتور جبريل عن أن الحكومة الانتقالية وضعت موازنة وطنية قائمة على أهداف التنمية المستدامة لأول مره في تاريخها وأعدت الحكومه الانتقالية إطارًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق القدرة على الصمود والنمو الشامل بإعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر التي تغطي الفترة من 2021_2023م، وقال إن مجلس الوزراء أقر بكامل هيئته ورقة استراتيجية الحد من الفقر في مايو 2021م، مبينًا في ذات العام أعدت الحكومة الانتقالية في السودان تشكيل الآلية الوطنية العليا واللجنة الفنية لمراقبة تنفيذ خطط التنمية المستدامة والإشراف عليها إلى جانب ذلك أعد السودان تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية هذا العام لتقديمه لاجتماع المائدة المستديرة المنعقد بنيويورك .