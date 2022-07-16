د. عمار حسن خميس ينعى زوجته بمداد الدمع ويكتب: المرأة الحصرية

في عائلتنا النووية، لم نرزق ببنت، اللهم إلا أمنا التي كانت الزوجة أم عمر والبنت هوما والأخت إلهام والحبيبة “ستي” هكذا نناديها، لذلك كانت بيننا مدللة. كانت إذا فرحت فرح كل شيء في البيت وإذا فرحت من الجانب الآخر بذلنا كلنا المجهود متذللين لها حتى تعود للفرح إلى الجانب الآخر، كانت لا تعرف الغضب الذي عند غيرها، كنا حريصين أن نسعدها لأنها مصدر سعادتنا كان همنا الأكبر رضاها لأن برضاها كل شيء يرضى.

تفرغت لنا ولنجاحاتنا كان همها مع كل منا الممتحن تيسر له جو التحضير والمهموم تمسح على ظهره حتى يسكن والفاعل لشيء هي المعين، كان مركزها نحن وكنا محيط دائرتها التي هي مركزها كانت تبعد عن كل منا بنفس المسافة، لذلك أرهقناها كثيرًا بمتعلقاتنا ولكنها لم تمل أو تتضجر كانت دومًا أكثر اتساقًا في تنفيذ رغباتنا، كانت جزءًا من اسمها فهي مصدر إلهامنا وكانت متابعة لكل منا بما هو مهموم به.

عند ما يتعامل معها أبناؤها كالابنة هوما أجد كل واحد من أبنائي يسرها بما عنده من أشياء، تجدهم جالسين هوما وهم يتجاذبون طرف حديث السر دون أن أعرف وأنا لا أحب أن أعرف، لأني مدرك جدًا في تلك اللحظة هي صديقة من تحدثه وهي ناصحًا أمينًا، تعرف علاقة أولادي الخاصة من الصحبة وحتى علاقاتهم الخاصة المستترة عني وأنا واثق فهي تسمعهم كأخت وصديقة وتنصحهم كأم دون أن ترسل لهم هذه الدرجة العالية من الإحساس، لذلك اطمأنوا لها ووثقوا فى قولها ونصائحها. أما أنا فكانت تجيد معاملتي بحرفية عالية، فهي من ربت إخوانها “بنت وولد” فخلقت منهم شيئًا جميلًا يشاد بأدبهم وسلوكهم، فربتني مع أبنائي كأم عمر واصطحبتني في صداقتها كـ (هوما) وخصتني بالحب وحنان “الست” كزوجة.

لعل الفضول يساور حتى أبنائي من أين جاء لفظ “ستي” كنا في زيارة لإحدى الزميلات اختنا الدكتورة “نسرين بشير” عميد جامعة البيان زوجة أخي وصديقي “أمير التوم” في بيتهم في حي المهندسين أم درمان، وكان لي علاقة حب مع والدها عمنا بشير، فقدمت له إلهام وقلت له هذه زوجتي إلهام، فرد على ضاحكًا هذه ليست زوجتك بل قول “ستك” ضحكنا ومنذئذٍ هي “ستي” وكم سعدت بهذه السيادة. فكانت في ساعة الحسم لا تكلمني إلا بنظرة وكنت أفهم وأرجع إلى الطريق الصاح، كانت تعالج تفلتاتي بنظرة أو ببسمة أو كما يقول السياسيين بالجزرة والعصا وأنا كنت لها خاضعًا.

كانت تلومني كثيرًا عندما تحس أني أتدخل في رسم طريق أبنائي في الدراسة، لامتني لأني دفعت عمر في طريق الهندسة الكيميائية ولامتني أكثر في دفع محمد في طريق الهندسة الميكانيكية، فلم أتدخل بعدئذٍ في اختيار أحمد إلا عندما يسألني، حاولت أن أتدخل في نقل رغبته من الأسنان إلى الطب فجاءت تلك النظرة فسكت عن محاولاتي وتركت له الأمر وأصبحت ناصحًا فيما هو راغب ومتفق مع أخته هوما.

من هذا القليل الذي قلت كانت هي المرأة الحصرية عندنا، أمًا فعلمتنا أن نحترم أي أم لأنها إلهام، وأختًا كهوما فعلمتنا أن نقدر كل امرأة كأخت مثل هوما، وحبيبة “كستي” فكل امرأة عندها إلهام فحصرت كل مسميات النساء فيها ونظرنا لهن جميعًا كإلهام فكان احترام المرأة عندنا شيئًا من القداسة. يا لها من امرأة.

لن أسكت عن الكلام عنها أبدًا فسيرتها وناسة وذكراها أونس وتخيلها هدوء للأعصاب والدعاء لها موصول إلى أن نلتقيها عند رب العزة في مقعد صدق عند عزيز مقتدر.

اللهم اجزها عنا خير ما جازيت أم عن أولادها وزوجة عن زوجها وأخت عن إخوانها وحبيبة عن أحبابها واكرم نزلها في مقام أمهات المؤمنين، نتمنى ما عندك وعندك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر، وصلِّ على النبي القائل: “ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم”.

وبذكرك بذكرك بذكرك.