لا لنفي وطنية العسكر!

• يا قبيلة (قحت) ألا تخلو أجندة (ولولتكم) اليومية من استهداف الجيش وقائده؟ هذا الموال أضحى مملاًّ وممجوجاً إلى درجة لا تحتمل، لقد أكثرتم النواح والعويل بإعلانات الرفض والتحذير والتهديد والوعيد المُتكرِّرة، تعويضًا عن هزائمكم السياسية والنفسية، تنتفخ أوداجكم كلما أصدر قائد الجيش قراراً وكأنكم أوصياء على شعب مُصاب بـ (التوحُّد)، لا حيلة له ولا رأي.

• قائد الحركة التصحيحية بصفته الرئيس في ظل البلبلة الحادثة الآن، وإلى حين توافق الكيانات السياسية قاطبة على رؤية محددة لإدارة البلاد؛ فإن منصبه يخوِّل له إصدار ما يراه من قرارات تصب في مصلحة الوطن؛ سيما وقد تزايدت أطماع بعض دول الجوار في موارده وثرواته ما استلزم تعيين سفراء من قواتنا النظامية لكبح جماح الطامح كما تفعل دول كبرى خدمة لمصالحها.

• ويا من تُعفِّرون التراب، وتملأون الدنيا ضجيجاً، أتريدون نفي وطنية العسكري؟ وتجريده من صفته مواطناً كامل المواطنة ـ كما تؤكد بطاقته القومية وجواز سفره ـ وليس (فالتاً) إلى الداخل عبر الحدود؟ هو مثلكم تمامًا تؤهله كفاءته العلمية، وتجاربه وخبراته المتراكمة لتولي المناصب التنفيذية أيًّا كانت.

• بربكم يا أيها (المتحوصلون) داخل (شرنقة قحت) خبرونا ماذا يميِّز المدني على العسكري عقلاً وعلماً؟ بماذا يفْضُل عليه؟ درسا سويًّا في ذات المدارس، وتخرَّجا في جامعة واحدة، فاتجه أحدهما إلى البزّة والآخر إلى (الكرفتة)، وقد يتساويان في المؤهلات العليا، وربما يتفوق العسكري على المدني فيما ناله من دورات تدريبية مكثفة داخلية وخارجية، وسؤال آخر: من هو العسكري إذًا؟ أليس هو أخي أو أخيك، ابن عمي أو ابن عمِّك، ابن خالي أو ابن خالك؟ فعلام الكُره؟ لماذا لا تضعون أيديكم معه وتؤثُّرون عليه لمصلحة الوطن، يُنسب إلى أحد أساتذة التاريخ الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا قوله: إذا قاد تأثير البعض على آخرين إلى منفعتهما معًا فهم أذكياء، أما إذا كان العكس وقادهم تأثيرهم إلى خسارتهما معًا فهم أغبياء.

رفض أعضاء مركزي (قحط) قرارات قائد الجيش بتعيين خمسة من كفاءات القوات المسلحة سفراء بوزارة الخارجية، واتهموه بالتناقض مع قرار الابتعاد عن السياسة، وذهبت تحليلاتكم العبقرية إلى أنها قرارات تستهدف “عسكرة الوظائف المدنية، بما في ذلك العلاقات الخارجية التي تعتبر من صميم مهام الحكومة التنفيذية”، والحقيقة أنها قرارات أصابتكم بصدمة، وأحدثت لكم خيبة كبيرة؛ لأنها عارضت تطلعاتكم إلى الاستئثار بالوظائف المدنية، واحتكار الخارجية حصراً كما حدث في سنواتكم الثلاث الأليمة، ونوهتم إلى أن”هذا المرسوم يعيد منهج التمكين في التعيين الذي انتهجه نظام الإنقاذ المباد”، فأجيبونا دون مواربة: ماذا تسمُّون نهجكم الذي اعتمد على (مذابح جماعية) في الجهاز التنفيذي؛ بل وحتى القضائي؟ وما هي الأسس والمعايير التي اقتحتم بها دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، وتطفلتم بها حتى على القطاع الخاص؟ ألم تقدموا بعض الوظائف الرفيعة في الخارجية والإعلام والطاقة والقضاء والاتصالات والجامعات وولاة الولايات مكافأة لكوادركم البهية؛ بزعم ثوريتها، وذلك “بغض النظر عن ضعف قدراتهم وعدم أهليتهم الفنية لهذه الوظائف”

• يا سلام على التباكي على استقرار السودان، وقد ذرفتم دموعاً غزيرة أسفاً على “ترجيح المعطى الأمني العسكري على حساب قواعد العمل الدبلوماسي”، لكن لماذا البكاء الآن وقد تحجَّرت العيون ولم تجُد بدمعة واحدة على وزراء ومستشارين وسفراء باعوا السودان وانتهكوا قيمه وأخلاقياته، وسعوا إلى طمس هويته. وأشرتم إلى أن قرار قائد الجيش “لا يساوي عند الشعب الحبر الذي كُتب به”، فلكم إذًا أن تعلموا أنما قررتموه ينطبق بالضبط على بيانكم الدامع هذا، والذي كان من الأحرى توجيهه إلى الجسم الذي أصدره، إليكم أنتم، فما تنتقدونه كنتم تمارسونه، بل غاطسون فيه إلى لُجَّتكم.

ومن الجانب المقابل أبشروا أنتم بزوالكم الذي تلوح بشائره في الأفق القريب.. فالانتخابات التي تناورون على تأجيلها أو إلغائها عامل حاسم في محوكم من خارطة العمل السياسي والتنفيذي، وسيعلم الذين أجاعوا الشعب وهتكوا عفَّته أي منقلب ينقلبون.