منتخب الشباب يستهل تدريباته بمعسكر أبها بمشاركة جميع اللاعبين فريق فتح الرحمن يكسب فريق هاني برباعية وتألق لافت لعدد من اللاعبين مازدا ومبارك سليمان يخاطبان اللاعبين ويطالبان بالجدية والاستفادة من المعسكر قبل مباريات البطولة

رسالة أبها: عاطف السيد

استهل منتخبنا الوطني للشباب برنامجه الإعدادي من خلال معسكره بمدينة أبها بإمارة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية صباح أمس الجمعة بملعب نادي ضمك الرديف بخميس مشيط بعد أن خلد المنتخب للراحة يوم وصوله لأبها من الخرطوم مساء الخميس، وشارك في المران الذي أشرف عليه الجهاز الفني بقيادة الكابتن مبارك سليمان المدير الفني والكابتن أمير دامر المدرب العام والكابتن فتحي بشير مدرب اللياقة والأحمال والكابتن ياسر كجيك مدرب الحراس والدكتور سليمان طبيب المنتخب وبمشاركة جميع اللاعبين الموجودين مع البعثة بأبها.

قبيل انطلاقة المران تحدث الكابتنين مبارك سليمان المدير الفني ومازدا المستشار الفني للمنتخب للاعبين عن معسكر أبها الإعدادي وأهميته بالنسبة للمنتخب الذي سيشارك في البطولة العربية تحت (20) سنة وأكدا أن المعسكر تتويج للفترات الإعدادية السابقة وطالبا اللاعبين بالجدية والانضباط وتحقيق أقصى الفوائد الفنية وذكرا بأن الجمهور الرياضي ينتظر منهم ظهورًا مشرفًا ومستوى جيدًا وهذا يتطلب مضاعفة الجهد والاستفادة من عامل الوصول لقمة الجاهزية الفنية والبدنية.

وبعد ذلك أخضع مدرب اللياقة والأحمال فتحي بشير اللاعبين لتدريبات قوة وتحمل لتفكيك وتهيئة العضلات فيما أخضع ياسر كجيك مدرب الحراس الثلاثي فتح الرحمن وهاني ومحمد لتدريبات الرشاقة والتحمل والتعامل مع العكسيات والخروج السليم من المرمى وأظهر الحراس الثلاثة مستوى فنيًا جيدًا وتعاملوا مع التدريبات بالجدية المطلوبة.

بعد ذلك قام مبارك سليمان وأمير دامر بتنفيذ تدريبات متنوعة من وسط الملعب في الاستلام والتمرير والضغط على حامل الكرة وخلق المساحات لدى الخصم أداها اللاعبون بروح معنوية عالية واختتم المران بتقسيمة ساخنة من وسط الملعب بين منتخبي هاني وفتح الرحمن انتهت لصالح الأول بأربعة أهداف مقابل هدف نالها حمد خضر والمعز هدفين وأمجد قلق وأحرز يتيمية منتخب فتح الرحمن سعد الدين، وشهدت تألقًا لعدد كبير من اللاعبين الذين يسعون لإرضاء المدرب مبارك سليمان ودخول التشكيلة الأساسية التي سيؤدي بها المباريات الودية ومباريات البطولة.

أمير دامر المعسكر نموذجي ونتطلع لتكملة الإعداد بالوديات

الكابتن أمير دامر المدرب العام لمنتخب الشباب أشاد بمعسكر أبها وقال بأن فندق جرش فيه كل مقومات الإعداد الناجح ويوفر أجواء مثالية لنا في الجهاز الفني واللاعبين لتنفيذ برنامجنا الإعدادي الذي بدأناه بالخرطوم قبل شهور استعدادًا للبطولة العربية وأضاف المعسكر الإعدادي بإذن الله سيحقق الفوائد الفنية المرجوة منه وسنعمل في الجهاز الفني على الاستفادة منه بقدر الإمكان في تدعيم الإيجابيات وتلافي السلبيات مشيرًا إلى أهمية المباريات الإعدادية التي سيخوضها المنتخب خلال المعسكر استعدادًا للبطولة التي سنواجه خلالها منتخبات كبيرة فالمباريات الإعدادية تجعل اللاعبين في قمة الجاهزية وتكسبهم حساسية المباريات واللعب الدولي.

زكريا قائد منتخب الشباب: الأجواء في أبها محفزة للتألق

أشاد قائد المنتخب السوداني زكريا أحمد يونس بالأجواء في معسكر جرش ووصفها بالرائعة وقال بأنهم كلاعبين سيعملون على الاستفادة من المعسكر الذي تتوفر فيه كل سبل الراحة والهدوء الأمر الذي يعيننا على تحقيق أهدافه. وذكر بأنهم سعداء بهذا المعسكر الذي يأتي تتويجًا لبرنامج إعداد المنتخب الذي بدأ قبل شهور. وأوضح بأنهم كلاعبين حريصون كل الحرص على الاستفادة من المعسكر والظهور المشرف في البطولة العربية وإسعاد جماهير الجالية السودانية فالأجواء محفزة للتألق وشكر المسؤولين بالاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الإداري لمنتخب الشباب على تنظيم هذا المعسكر واعدًا أن يستفيدوا منه ويقدموا المستوى المأمول.

رئيس الاتحاد معتصم جعفر يتفقد البعثة

أجرى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د. معتصم جعفر سر الختم اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب الوطني بأبها تحدث لرئيس البعثة مبارك حسن ومشرف عام المنتخب وليد بعشر والمدير الفني مبارك سليمان متفقدًا أحوالها ومطمئنًا على ترتيباتها وموعد بداية إعدادها وطالب الجهازين الفني والإداري عكس الوجه المشرق للكرة السودانية والاستفادة من المعسكر الإعدادي والظهور المشرف في البطولة العربية للشباب وقال بأن الاتحاد السوداني يركز بشكل كبير على منتخبات الفئات السنية لأنها الأساس ولذلك يوليها اهتمامًا كبيرًا ويحرص على إعدادها بالشكل المطلوب حتى تحقق النتائج المنتظرة وطالب رئيس الاتحاد الجهاز الفني واللاعبين بالاستفادة الفنية من معسكر أبها قبيل انطلاقة مباريات البطولة ومعالجة كل السلبيات.

ووعد معتصم جعفر بالاتصال بالاتحادات الشقيقة المشاركة في البطولة لترتيب مباراة ثانية للمنتخب السوداني قبل أو بعد مباراة ليبيا التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي وقال إن المباريات الودية مهمة وستمكن الجهاز الفني من تنفيذ برنامجه بصورة مثالية وستجعل اللاعبين في قمة الجاهزية.

تواجد بزيه المميز.. الصحاف يشجع شباب الصقور بأبها

كرم الاتحاد السوداني لكرة القدم المشجع الوطني المعروف فضل الله الصحاف بمرافقة بعثة المنتخب السوداني للشباب المشارك في البطولة العربية تقديرًا لدوره الكبير تجاه المنتخبات المختلفة وقيادة تشجيعها من المدرجات وحضور التدريبات ومؤازرة ومساندة لاعبي المنتخبات في فتراتهم الإعدادية.

تواجد الصحاف مع بعثة منتخب الشباب بزيه الوطني وأعلام السودان وصافرته المميزة ما منح اللاعبين دفعات معنوية كبيرة في التدريبات وهو يردد معهم نشيد العلم (نحن جند الله جند الوطن).

الصحاف بخبراته التشجيعية الكبيرة سيقود التشجيع في مباريات البطولة إلى جانب الجالية السودانية الكبيرة بإمارة منطقة عسير فوجود الصحاف بأبها خطوة جيدة تحسب للاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية فمرافقة الجمهور للمنتخبات تؤكد على الاهتمام الكبير بكل محاور لعبة كرة القدم.

أدوار كبيرة لجعفر دينار رئيس الجالية مع منتخب الشباب

رئيس الجالية السودانية بإمارة بمنطقة عسير الأستاذ جعفر التيجاني دينار من الوجوه السودانية المشرقة التي تخدم الرياضة وتعكس وجه الإنسان السوداني الحقيقي فمنذ وصول بعثة منتخب الشباب لمطار أبها وفندق جرش ملازمًا لها ويعمل على تنسيق كل صغيرة وكبيرة ويعمل على متابعة التدريبات وتنسيقها مع الاتحاد السعودي وأندية الجنوب السعودي ويعمل مع رئاسة البعثة بقيادة مبارك حسن والجهاز الإداري برئاسة المشرف العام وليد بعشر على تنسيق الجهود الإدارية لإنجاح المعسكر لإنجاح ومبارياته الإعدادية وعمل كذلك على تذليل كل الصعاب التي واجهت البعثة فوجد الإشادة والتقدير من الجميع.