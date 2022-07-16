صحة النيل الأزرق تكشف لـ(السُّوداني) آخر إحصائية للقتلى والجرحى بالإقليم ونقصٌ حادٌ للكوادر الطبية والأدوية بالمُستشفيات

كتب: اليسع أحمد

شكا وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق، د. جمال ناصر السيد، عن نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية بمُستشفيات الإقليم، ما أسفر عن صُعُوبة بالغة في مُعالجة جرحى الأحداث القبلية الدامية التي تشهدها الولاية منذ ثلاثة أيام متواصلة.

وكشف جمال في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، عن آخر إحصائية لقتلى وجرحى الأحداث حتى الثالثة عصر اليوم، حيث بلغ عدد القتلى وفق تقارير التشريح 17 قتيلاً، وبلغت إحصائية الجرحى 47 جريحاً، من بينهم 13 حالة حرجة يتطلب نقلها الفوري إلى الخرطوم لتلقي العلاج.

وشكا من انعدام وسائل لنقل الجرحى إلى الخرطوم، ونبّه إلى أن جميع مُستشفيات الإقليم بها عربة إسعاف واحدة ولا تستطيع الخروج منه نسبةً لإغلاق الشوارع من قبل أطراف النزاع، وناشد، الحكومة المركزية بالتدخُّل العاجل وجلب طائرة لنقل المُصابين إلى الخرطوم في أقرب وقت مُمكن حتى لا يفقدوا حياتهم، مُشيراً إلى تأزُّم الأوضاع الأمنية بمحليات النزاع الثلاث الروصيرص – قيسان والدمازين في ظل غياب تام للقوات النظامية.