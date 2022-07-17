التربية والتعليم: بدء تصحيح الشهادة السودانية السبت المقبل

الخرطوم: السوداني

انطلقت بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم أمس، أعمال “كنترول امتحانات الشهادة الثانوية” بمشاركة (1,200) معلم ومعلمة بمرحلة وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابة تمهيدًا لمرحلة التصحيح بحسب الوكالة السودانية للأنباء (سونا).

وقال وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، إن هذه المرحلة من أعمال الكنترول سبقتها مرحلة “التفريغ” التي انتهت قبيل عيد الأضحى، لافتًا إلى أن عملية تصحيح الأوراق ستبدأ في يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو الجاري.

وأوضح الحوري أن التصحيح سيجري في (11) مركزًا في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، بمشاركة ستة آلاف معلمٍ ومعلمة، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تليها هي مرحلة رصد الدرجات ومراجعتها.

واعتبر الحوري امتحانات الشهادة الثانوية مسألة “أمن قومي”، مؤكدًا أن الوزارة توليها اهتمامًا كبيرًا.

وأعلن الحوري عن بداية العام الدراسي في 18 سبتمبر المقبل على أن يزاول المعلمون العمل في الحادي عشر من الشهر نفسه، كاشفًا عن تكثيفهم الجهود بوزارة التربية استعدادًا للعام الدراسي.