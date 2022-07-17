انفراج أزمة الوقود الزراعي بالقطاع المطري في القضارف

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن مزارعون بولاية القضارف عن انفراج أزمة الوقود الزراعي، بمبادرة العليقي بتوفير الجازولين للزراعة بمناطق الإنتاج.

وقال عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف، حامد يوسف عبدالطيف، إن أزمة الوقود تم حلها بمبادرة محمد إبراهيم العليقي المالك لشركة نبته للبترول، وأضاف، في تصريح صحفي، إن شركة (نبتة) سهلت للمزارعين توفير “الكاش” أثناء عطلة عيد الأضحى، كما مولت بعض المزارعين وقود بالآجل، وزاد “الآن أزمة الوقود قد حلت ولكن تبقت مشكلة التمويل”.

وأوضح محمد إبراهيم العليقي، المدير العام لشركة نبتة للبترول المحدودة، إنهم استوردوا جازولين بطريقة خاصة، ولكنهم قدروا الظرف الذي يمر به المزارعون بالبلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية، وتأخر التمويل وشح الوقود، وقال محمد العليقي لـ(السوداني)، إن الجازولين الذي يجري توزيعه على المزارعين، مبادرة من الشركة لإنقاذ الموسم الزراعي، وأضاف: “همنا المزارع، وألا يفشل الموسم الزراعي بسبب الوقود”، ونبه العليقي إلى أن فشل الموسم الزراعي يعني ضعف الصادرات وبالتالي تراجع العائد من العملات الحرة وتزايد الضائقة فضلًا عن التأثير على الغذاء للمواطنين، مبينًا أن الكميات التي يجري توزيعها الآن على مزارعي القضارف تبلغ (7) ملايين لتر، لافتًا إلى أن مبادرتهم الخاصة بتوفير الوقود للمزارعين شملت عددًا من الولايات من بينها النيل الأزرق، ومنطقة ود الحليو بكسلا ومزارعي الفشقة الصغرى والكبرى بالمناطق الحدودية، مؤكدًا أن المبادرة ستستمر بتوفير الجازولين للمزارعين بأقل من السعر التجاري، وأردف “مولنا مزارعين بالوقود بالآجل، تقديرًا للظروف التي يمرون بها”.

وكانت شركة العليقي قد شرعت في إمداد مزارعي القضارف بالجازولين بسعر (798) جنيهًا للتر، بعد تفاقم أزمة الوقود، وعجز المحفظة التي أنشأتها الدولة لاستيراد الوقود عن توفير الكميات الكافية للزراعة والخدمات.