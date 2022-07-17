إمهال الحكومة (24) ساعة لتمويل الصيفي بالقطاع المطري

الخرطوم : رحاب فريني

امهل مزارعو القطاع المطري البنك الزراعي 24 ساعة للبدء في عمليات التمويل للموسم الزراعي الصيفي الحالي، مؤكدين استعدادهم لتصعيد قضيتهم بتتريس وإغلاق الشوارع، مؤكدين وصولهم لطريق مسدود مع الجهات المختصة .

وأكد نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري المزارع غريق كمبال، أنهم كمزارعين لديهم خيارات مفتوحة، وأمهل البنك الزراعي فرصة يومي الأحد والإثنين كحد أقصى للبدء في عمليات التمويل للمزارعين وإلا سيكون هنالك تصعيد وخيارات مفتوحة.

وقال في تصريح لـ (السوداني) ليس هنالك مانع في أن يبدأ البنك الزراعي في تمويل المزارعين اليوم الأحد والبدء في شراء الجازولين وترحيله والتأكد من ذهاب المزارعين نحو المشاريع، وحذر البنك الزراعي من إبداء أي أعذار جديدة اليوم الأحد .