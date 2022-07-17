توجيه بإستمرارعمليات النظافة بسوق أمدرمان

الخرطوم: السوداني

وجه المدير التنفيذي لمحلية أم درمان فيصل طمبل بالاستمرار في أعمال النظافة وإصحاح البيئة بسوق أمدرمان وضبط السوق وتوفير سبل السلامة والأمن المستدام داخله وتسهيل حركة التسوق.

وطالب خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المحلية بأهمية تطوير وترقية السوق باعتباره من الأسواق التاريخية والعتيقة، كما بحث آلية استدامة وتطويرأعمال النظافة ونقل النفايات من السوق فضلًا عن دفع الجهود الخاصة بأعمال الخريف داخل السوق من فتح وتطهير مصارف الأمطار وإزالة الأنقاض وتسهيل الحركة والتسوق إلى جانب تأمين السوق .

وناقش الاجتماع أيضًا الأعمال التي تمت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث قامت المحلية بإسناد هيئة النظافة بالآليات، وتم نقل أكثر من (102 دور) من النفايات والأنقاض وأمن على دور التجار والمواطنين في المساهمة في إدارة السوق والمحافظة عليه