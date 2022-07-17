اتفاق لإنشاء مشروعات إنتاجية لخامات المعادن الصناعية

الخرطوم: السوداني

وافقت وزارة المعادن على أطروحات شركة النصر للتعدين لإقامة مشروعات جيولوجية تدريبية إنتاجية تسهم في تدريب الكوادر على طرق الاستكشاف الحديث والتحري المعدني وأخذ العينات والتحليل المعملي إلى جانب رفد خزينة الدولة بموارد إضافية.

وعقد وكيل وزارة المعادن المكلف د. محمد سعيد والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المكلف جيولوجي مستشار عثمان حسن عبدالقادر وعدد من الخبراء جلسة مباحثات مشتركة بالقاهرة مؤخرًا مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للتعدين بحضور رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والدراسات الجيوفيزيقية تم التأمين خلالها على ضرورة توسيع المشاريع البحثية والإنتاجية والتدريبية للشركة بالسودان والاستفادة من إمكانات الشركة في بناء قدرات الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية .

واتفق الجانبان على دخول الشركة في إنتاج المعادن الصناعية (التلك، الكاولين والفوسفات) على أن تبدأ الإجراءات العملية للمشروع خلال يوليو الجاري في تخصيص المواقع وتدريب الكوادر التي ستعمل على تنفيذ المشروع