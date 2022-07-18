في فصل الخريف عندما تتحول مخلفات الذبائح من نعمة إلى نقمة

الخرطوم: نزار عباس

صادف عيد الأضحى المبارك للعام الثاني على التوالي فصل الخريف لتختلط مياه الأمطار بمخلفات الذبائح وجلود الأضحية الملقاة على الشوارع والأزقة في الأحياء السكنية مما ينذر بكارثة بيئية حقيقية بالإضافة لروائح كريهة وغازات ضارة بصحة الإنسان بسبب التخلص من مخلفات الأضحية بصورة عشوائية ودون الاستفادة من جلودها كما كان في السابق عن طريق جمعها والتبرع بها لصالح المساجد والجمعيات الخيرية فمن المسؤول ؟ .

(١)

حول الموضوع يقول آدم النور إن فصل الخريف وبسبب عدم وجود مصارف يؤدي لتراكم مياه الأمطار في الشوارع والطرقات وقد صادف هذا العام عيد الاضحيى المبارك ومع رمي مخلفات الذبائح في الطرقات اختلطت مياه الأمطار بمخلفات الذبائح مما خلف روائح كريهة لا تطاق ومناظر بشعة لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة وأوضح النور في حديثه أنه كان يجب القيام بحملات توعية للتخلص من مخلفات الأضحية بشكل افضل وسليم تجنبًا للأمراض والحفاظ على البيئة ولكن شيئًا من هذا لم يحدث وتمنى في ختام حديثه أن تكون هنالك طرق أفضل للاستفادة من جلود الأضحية بدلًا عن رميها وتأذي المواطن منها .

(٢)

من جانبه يقول فضل الله بابكر إن جلود الأضحية الملقاة على الطرق في الشوارع إنما هي مليارات كان يمكن الاستفادة منها إذا وجدت التوجيه والإرشاد السليم من قبل الدولة ولكن يبدو أن لا أحد يستطيع تحمل المسؤولية وتوجيه المواطنين بضرورة تسليم جلود الأضحية بدلًا من التخلص منها كيفما شاء لتنعكس بصورة سلبيية وتخلف أمراضًا وروائح كريهة بعد اختلاطها بمياه الأمطار التي ملأت الشوارع لعدم وجود مصارف وأكد بابكر أن المسؤولية مسؤولية دولة في المقام الأول ولا يمكن إعفاء المواطن منها ونسأل الله أن يجنبنا الأمراض التي يمكن أن يسببها هذا الإهمال والتقصير.

(٣)

فيما قال الأستاذ عوض توفيق إن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻟﺪﻯ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ كافة ﺇﻟﻰ ﺧﻮﻑ ﻣﺴﺘﺒﻄﻦ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ هو ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻇﻞّ ﺳﻮﺀ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ تعرض ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﻭﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ الأمر ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ بيئة حقيقية لتواﻟﺪ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .

ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻴﻦ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺸﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﻼً ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺮﻳﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻥ .

الاهتمام ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻘﻮﺱ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺿﻤﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ أضف إلى ذلك أن يملأ ﺍﻟﻔﺮﺡ الأطفال بقدوم العيد وقد كان الناس يحفرون حفرًا عميقة تدفن ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ وإزالة ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺗﻤﻠﻴﺢ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪًﺍ ﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﺸﻤﺲ وكانت ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﻣﺼﺪﺭًﺍ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮى والمدن والمساجد تساﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ غير ﺃﻧّﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺪﺭﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻞ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺑﻎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .

ﻭﻳﻼﺣﻆ الآن ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﻤﻊ ﺟﻠﻮﺩ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ربما ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻀﻴﻊ ﻭﺳﻂ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ .

وأختتم قائلًا نضيع بأيدينا إحدى أهم الثروات القومية في بلادنا ونحول بإرادتنا النعمة إلى أكبر نقمة تهدد أجيالنا وأجيال المستقبل فمن المسؤول ؟.