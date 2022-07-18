عاجل (السوداني).. انفلات أمني بكسلا والوالي يحظر ويقيد التجمهر والمواكب بأحياء محلية كسلا وأسواقها المختلفة وعُقوبات للمُخالفين

كسلا: السوداني

أصدر والي ولاية كسلا المكلف، خوجلي حمد، قراراً نهار اليوم، يحظر ويقيد التجمهر والمواكب بأحياء محلية كسلا وأسواقها المختلفة، والتي يحتمـل أن تـؤدي إلى الإخلال بالسلامة والطمانينة العامة، ومعاقبة كل شخص يخالف هذا الأمر.

وشهدت مدينة كسلا اليوم، انفلاتاً أمنياً كبيراً، نتيجة لاحتجاجات عارمة وأعمال فوضى وحريق بالمحلية وأمانة الولاية وبعض السيارات وإغلاق لبعض الطرق وكوبري القاش، من قِبل مكون قبلي، احتجاجاً على أعمال العنف والموت بالنيل الأزرق لامتداد قبيلتهم هناك.