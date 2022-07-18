الفنانة حنان بلوبلو تخضع لعملية جراحية وولدها الدولي: (دعواتكم للوالدة بالشفاء العاجل)

الخرطوم: السوداني

تخضع غداً، الفنانة الشهيرة حنان بلوبلو، لعملية جراحية بالقاهرة.

العديد من الفنانين والإعلاميين كتبوا على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها عاجل الشفاء.

الفنان محمد بشير الدولي، ابن حنان بلوبلو، قال: “ربي اوصيك بها خيراً وانت خير من أوصي به يارب إنها قطعة مني، يؤلمني ألمها ويبكيني تعبها، أغلى ما أملك ربي أنت تعلم إن مسّها الضر مسّني أضعافه اللهم أشف امي شفاء لا يغادرها سقما..

دعواتكم للوالدة بالشفاء العاجل داخلة عملية بكرة إن شاء الله”.

عرفت حنان في الوسط الفني بأعمال الخير ومساعدة الجميع، لذلك وجد خبر عمليتها، تداولاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، ترافقها الدعوات والابتهالات للمولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.